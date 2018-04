‘Prijzen van smartphones de afgelopen vijf jaar sterk gedaald’

De prijzen van mobiele telefoons zijn de afgelopen vijf jaar met 35 procent gedaald. Dit ondanks de nieuwe modellen van onder meer Apple en Samsung die tegen een steeds hogere adviesprijs op de markt verschijnen. Dat stelt adviesbureau Simon-Kucher & Partners in een onderzoek op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.

Volgens het onderzoek is dit hoofdzakelijk toe te schrijven aan een kleine groep die de nieuwe modellen koopt. Veel mensen maken andere keuzes. Zo bleef het aantal smartphones en marktaandeel van bedrijven als Huawei en Motorola in 2017 groeien. De groeiende prijs/kwaliteit verhouding van deze merken slaat aan bij de Nederlandse consument, hetgeen de gemiddelde prijs per smartphone in de markt drukt.

Een andere oorzaak zou het aantal innovaties zijn. Eerder liepen innovaties gelijk aan nieuwe toestellen, maar momenteel lijkt de rek er enigszins uit. Daardoor komen echte technologische innovaties op het gebied van smartphones steeds minder voor, schrijft Simon-Kucher & Partners. Bijvoorbeeld de camerakwaliteit laat de klant minder neigen extra te betalen voor het nieuwste model dat vaak hoger geprijsd is.

Ook de nieuwe regelgeving voor abonnementen speelt een rol in de daling, stelt het onderzoek. Sinds 1 mei 2017 geldt er andere regelgeving, waardoor consumenten met een abonnement met een smartphone op afbetaling of lening van meer dan 250 euro een BKR-registratie krijgen. Zij moeten daardoor verplicht bewijzen dat ze kredietwaardig zijn. Deze regeling kan de consumenten afschrikken om te kiezen voor abonnementen met duurdere smartphones.

Algemene ontwikkeling

Het adviesbureau stelt dat prijsstijgingen over het algemeen een stuk gebruikelijker zijn dan prijsverlagingen. Dit vanwege de aantrekkende economie en een gemiddelde inflatie van iets meer dan één procent per jaar. Smartphones vormen dus een uitzondering op de regel. De grootste uitschieters zijn technologische producten als mobiele telefoons (-35 procent) en hoortoestellen (-40 procent).