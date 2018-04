HP lanceert hybride Chromebook x2 als iPad Pro-concurrent

HP heeft de allereerste hybride Chromebook aangekondigd met afneembaar aanraakscherm. Alle hardware zit in de Chromebook x2-tablet, zodat je het toestel perfect zonder toetsenbord kan gebruiken. Prijzen starten vanaf 599 dollar, europrijzen en Europese beschikbaarheid zijn nog niet bekend.

De Chromebook x2 is de allereerste hybridelaptop met afneembaar scherm dat Chrome OS draait. De tablet zelf is 8,2 mm dun en weegt 734 gram. Wanneer je het toetsenbord erbij neemt, wordt de Chromebook x2 15,3 mm dik en weegt het 1,42 kg. Je kan het toestel configureren met de 7de generatie Intel Core-processors (niet de nieuwste Coffee Lake-chips), maar of dat tot een Core i7 gaat is niet bekend. Je kan de tablet overigens tot 8 GB LPDDR3 RAM configureren.

Het Quad HD-scherm (2.560 x 1.440 pixels) meet 12,3 inch en heeft een aanraakscherm dat compatibel is met een bijhorende actieve stylus. Die laatste zit bij sommige pakketten mee in de doos, maar we gaan er vanuit dat het bij de instapprijs niet inbegrepen is.

De Chromebook x2 heeft 32 GB opslag aan boord, uitbreidbaar met een microSD-kaart tot 256 GB. Omdat je met een Chrome OS-toestel aan de slag gaat, geniet je overigens van 100 GB gratis Google Cloud-opslag voor twee jaar. Vooraan is er een 5 megapixelcamera, achteraan een 13 megapixel-variant.

Aan de zijkant van de tablet is er plaats voor twee USB-C-aansluitingen die beschikbaar zijn voor beelduitvoer, voeding en dataoverdracht. HP garandeert een batterijduur tot 10 uur.

De HP Chromebook x2 is vanaf 10 juni beschikbaar in de V.S. voor 599 dollar. Wanneer deze Chromebook-tablet beschikbaar is bij ons en aan welke prijs, is voorlopig nog niet geweten.