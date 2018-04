Juridische strijd Microsoft en Amerikaanse overheid lijkt voorbij

Het lijkt erop dat de langdurige juridische strijd tussen Microsoft en de Amerikaanse regering over datasoevereiniteit bijna voorbij is. Beide kanten vragen, nu er een nieuwe wet aankomt, aan de rechter om de zaak terzijde te schuiven. Daarmee komt er een einde aan een strijd die al vijf jaar duurt.

In 2013 vroeg de Amerikaanse openbaar aanklager van Microsoft om e-mails te overhandigen van een verdachte in een drugszaak. Het bedrijf weigerde, want de mails waren opgeslagen op servers in de Ierse hoofdstad Dublin. Herhaaldelijke verzoeken vanuit de Amerikaanse overheid werden geweigerd en toen de rechter Microsoft het bevel gaf ze te overhandigen, ging het bedrijf in hoger beroep.

Van wie zijn de gegevens?

De Amerikaanse overheid stelde lange tijd dat, omdat de data bewaard wordt door een Amerikaanse entiteit (in dit geval Microsoft), dit valt onder Amerikaanse jurisdictie. Dat beweert men op basis van de US Stored Communications Act uit 1986. De afgelopen vijf jaar trok de zaak veel aandacht van verschillende partijen.

Zo bemoeiden meerdere Amerikaanse bedrijven zich met de zaak en spraken ze zich uit voor het standpunt van Microsoft. Ook riep de Europese Unie de Amerikaanse overheid op om de rechten van Europese staatsburgers te respecteren. Maar al dat gedoe blijkt nu voor niets te zijn geweest, want het Amerikaanse openbaar ministerie heeft gevraagd om de zaak stop te zetten. Microsoft is het daarmee eens, ook al hebben de twee bedrijven op 27 februari nog tegenover elkaar gestaan in het hooggerechtshof.

Einde van een zaak

Volgens persbureau Reuters roepen de twee partijen daartoe op, in het licht van nieuwe wetgeving die op 22 maart in werking is gesteld door president Donald Trump. Het gaat om de CLOUD (Clarifying Lawful Overseas Use of Data) Act, waarin staat dat Amerikaanse overheden het recht hebben om dataverzoeken in te dienen bij Amerikaanse bedrijven die in het buitenland actief zijn. Er is echter een mogelijkheid om te weigeren, als dat tegen locale wetgeving indruist.

“Microsoft is het eens met de regering dat er niet langer sprake is van een zaak of controverse tussen de twee partijen, met betrekking tot de vraag die voor de rechtbank ligt,” laat het bedrijf weten. Daarmee lijkt in elk geval dit deel van de zaak afgerond te zijn. Welk kan het zijn dat de Amerikaanse overhead nu, in het licht van de nieuwe wet, gewoon een nieuw verzoek indient.