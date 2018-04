Microsoft komt met cumulatieve updates voor meerdere Windows 10-versies

Vandaag heeft Microsoft cumulatieve updates voor de Windows 10 Fall Creators Update (Windows 10 Version 1709), Windows 10 Creators Update (Windows 10 Version 1703), Windows 10 Anniversary Update (Windows 10 Version 1607) en Windows 10 RTM gebruikers uitgebracht.

Er zitten geen nieuwe functies in de updates, maar Microsoft heeft wel een groot aantal bugs opgelost. Hieronder zetten we de belangrijkste bugfixes uiteen. Mocht je benieuwd zijn naar alle fixes, verwijzen we je door naar het overzicht van Microsoft zelf, dat je onder deze link kunt vinden.

KB4093112 (OS Build 16299.371):

Biedt ondersteuning om het gebruik van de Indirect Branch Prediction Barrier (IBPB) te beheren binnen een aantal AMD-processoren. Daardoor lost het ook CVE-2017-5715, Spectre Variant 2 op, als je schakelt tussen de user context en kernel context.

Lost een probleem op in Internet Explorer met betrekking tot toestemmingen, als de browser draait op het Microosft Application Virtualization platform.

Lost een probleem in de Enterprise Mode op, gerelateerd aan redirects binnen Internet Explorer en Microsoft Edge.

Enkele andere oplossingen van problemen rond tijdzone-informatie; App-V; gebruikersaccounts en brengt andere veiligheidsoplossingen met zich mee met betrekking tot het complete platform.

KB4093119 (OS Build 14393.2189):

Lost een probleem op dat toegangsmogelijkheden op bepaalde pagina’s in Internet Explorer genereert, als SVGs onder zware lading gerenderd worden.

Lost een probleem op rond printcontent die door ActiveX in Internet Explorer gegenereerd wordt.

Zorgt voor een oplossing voor problemen rond de tijdzone.

En bevat nog enkele andere oplossingen rond Ap-V, Internet Explorer en wat veiligheidsupdates voor het hele Windows 10-platform.

KB4093109 (OS Build 10586.1540):

Lost problemen met de tijdzone-informatie op.

Soms kwam het voor dat Internet Explorer handmatig veranderde instellingen niet langer herkende, dat probleem is nu veranderd.

En er zijn veiligheidsupdates uitgebracht voor het complete platform.

KB4093111 (OS Build 10240.17831):