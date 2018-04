HP lanceert speciale printer naar ruimtestation ISS

Het heeft meer dan een jaar geduurd om te ontwikkelen, maar eerder deze maand was het dan zover. De HP Envy ISS is gelanceerd aan boord van de Space-X CSR 14 raket. De printer werkt in de ruimte en daarmee hebben de astronauten van het internationale ruimtestation eindelijk een betere printer ter beschikking.

De HP Envy ISS werd ontwikkeld in samenwerking met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Het gaat om een printer die aan zeer specifieke eisen moest voldoen, waaronder rond papierbeheer in gewichtloze toestand, het gebruik van brandvertragende kunststoffen en inktafval management. Ook mocht het apparaat geen glazen onderdelen beschikken en moest de printer zowel draadloos als bekabeld gebruikt kunnen worden. Interessant is ook dat de printer in verschillende oriëntaties moest kunnen werken, bijvoorbeeld op de zijkant gekanteld, maar ook geheel op de kop.

Printers op het ISS

Elke maand wordt er op het ISS gemiddeld zo’n 1.000 pagina’s geprint, verspreid over meerdere printers. Astronauten drukken een boel verschillend materiaal af. Zo zijn er procedures die men graag op papier heeft, maar ook draaiboeken voor noodgevallen en persoonlijke informatie zoals foto’s en brieven van het thuisfront.

Vorig jaar selecteerde de NASA verder de HP OfficeJet 5740 printer als de opvolger van de printers die zich op dat moment aan boord van het ISS bevonden. Dat was voor HP aanleiding om aan te vangen met de ontwikkeling van de HP Envy ISS, die nu dus gelanceerd is. Benieuwd hoe die lancering verliep? Bekijk dan onderstaande video.