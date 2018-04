Microsoft stelt Windows 10 Spring Creators update uit wegens serieus probleem

Gisteren had het zover moeten zijn: na maanden van ontwikkeling wilde Microsoft de Spring Creators Update uitrollen. Maar het bedrijf heeft besloten toch maar even te wachten met de update van Windows 10. Er zit een bug in het systeem die eerst opgelost moet worden.

Microsoft heeft een ‘blocking bug’ aangetroffen in het systeem, die eerst gerepareerd moet worden. Wat het probleem precies is, weten we niet, maar het probleem is in elk geval serieus genoeg om de uitrol van de volgende grote Windows-update voorlopig uit te stellen. Naar het schijnt heeft Microsoft enkele weken nodig om het op te lossen en zou de update er niet voor het einde van april komen.

Toekomst van Windows 10

De update bevat enkele grote veranderingen aan Windows 10. Zo wordt het Fluent Design breder binnen het besturingssysteem toegepast. Daarnaast brengt Microsoft de Timeline naar Windows 10. Dat is ook meteen de belangrijkste nieuwe functie. Microsoft voorziet namelijk een toekomst waarbij de gebruiker van Windows 10 naadloos kan wisselen tussen meerdere apparaten. Timeline maakt precies dat mogelijk.

Ondertussen is Microsoft ook al begonnen met het werk aan Redstone 5, de volgende grote feature-update van het besturingssysteem. Halverwege maart bracht het bedrijf daar de eerste versie van uit, die kleine verbeteringen bevatte. Welke nieuwe functies Microsoft in de loop van de herfst naar Windows 10 brengt is nog niet helemaal duidelijk.

Ook weten we nog niet precies wanneer Microsoft nu klaar zal zijn om de Spring Creators Update uit te rollen. Het bedrijf moet eerst de bug oplossen, die dit weekend pas aangetroffen werd.