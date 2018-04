HPE koopt RedPixie en ondersteunt voortaan naast AWS ook Azure-migraties

HPE heeft bekend gemaakt dat het RedPixie overneemt, een cloud consulting en migratiebedrijf dat focust op Microsoft Azure. Het absorbeert RedPixie in zijn bestaande advisory en professional services business, wat onder HPE Pointnext valt.

De overname van RedPixie zorgt ervoor dat de klant meer mogelijkheden geniet binnen cloud consulting, application development en migratiediensten binnen een hybrid, private, managed of public cloud.

“Bij HPE Pointnext starten we altijd bij de ambitie van de digitale transformatie van elke klant en organiseren we daar rond verwachte ambities,” zegt Ana Pinczuk, Global Leader bij HPE Pointnext. “Met deze acquisitie kunnen we onze uitgebreide hybrid IT-portfolio verder uitbreiden. Zo zijn we nog beter gepositioneerd om onze klanten te helpen nieuwe digitale ervaringen te bhouwen en betere business te genereren.”

HPE heeft in het verleden al andere partners met cloudtechnologie overgenomen om klanten die AWS gebruiken beter te bedienen. Met RedPixie dekt het voortaan ook Microsoft Azure af. Ook al hebben we voorlopig nog niets gehoord rond de Google Cloud, is de kans behoorlijk groot dat HPE op zoek is naar een extra overname om ook deze klanten te kunnen bedienen.

HPE heeft in het verleden zijn eigen public cloud geschrapt, dus houdt het steek dat het zoveel mogelijk klanten bij andere clouds gelukkig houdt en bedient. Zowel HPE als RedPixie hebben geen details vrijgegeven wat er gaat gebeuren met de klanten of werknemers van RedPixie. Het spreekt echter voor zich dat de klanten zullen worden geabsorbeerd binnen HPE.