Red Hat Enterprise Linux 7.5 met extra hybrid cloud-ondersteuning beschikbaar

Red Hat kondigt de algemene beschikbaarheid van Red Hat Enterprise Linux 7.5 aan. Als basis voor hybride cloudomgevingen biedt de nieuwe versie verbeterde beveiligings- en compliance-instellingen en tools om opslagkosten te verlagen. Bovendien kan het platform geïntegreerd worden met de Microsoft Windows-infrastructuur, zowel on-premise als in Azure.

Bij hybride IT-omgevingen krijgen bedrijven te maken met nieuwe mogelijkheden en beveiligingsuitdagingen. Om beter aan die beveiligingseisen te voldoen biedt Red Hat Enterprise Linux 7.5 nieuwe software-mogelijkheden om risico’s te beperken. Hieronder valt beveiligingsautomatisering door de integratie van OpenScap met Red Hat Ansible Automation, dat ontworpen is om het direct creëren van Ansible Playbooks op basis van OpenSCAP-scans mogelijk te maken. Ook moeten gevoelige gegevens voortaan beter te beveiligen zijn in uiteenlopende omgevingen dankzij aanpassingen in de Network-Bound Disk Encryption. Deze ondersteunt automatische decodering van gegevensvolumes.

Andere onderdelen

Bij de introductie van de nieuwe versie van het enterprise Linux-platform hoort de mogelijkheid om Virtual Data Optimizers (VDO’s) te implementeren, die ontworpen zijn om de kosten voor gegevensopslag in de cloud en on-premise met maximaal 83 procent te verlagen. Red Hat baseert dit percentage op een intern onderzoek. VDO reduceert gegevensredundantie en verbetert de effectieve opslagcapaciteit door de-duplicatie en compressie van gegevens voordat die op een schijf terechtkomen.

Anderzijds zien we de nieuwe functionaliteit en integratie met Windows-gebaseerde infrastructuur, verbeterd beheer en communicatie met Windows Server-implementaties, veiligere gegevensoverdracht naar Azure en prestatieverbeteringen voor complexe Microsoft Active Directory-architecturen. Dit moet organisaties een soepelere overgang bieden als zij Red Hat Enterprise Linux 7.5-implementaties willen combineren met hun bestaande Windows-gebaseerde IT-investeringen.

De nieuwe versie is beschikbaar voor alle architecturen, waaronder x86, IBM Power, IBM Z Systems en 64-bit Arm. Red Hat Enterprise Linux 7.5 ondersteunt ook single-host KVM-virtualisatie en Open Container Initiative (OCI)-formated runtime-omgeving en base image voor IBM Z Systems. Klanten met een actief abonnement kunnen de nieuwe versie vinden in de Red Hat Customer Portal.