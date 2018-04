Qualcomm lanceert SoC’s QCS603 en QCS605 voor AI- en IoT-toepassingen

Qualcomm komt met de nieuwe System-on-a-Chips (SoC’s) QCS603 en QCS605, die een een beeldsignaalprocessor, kunstmatige intelligentie (AI), CPU en GPU-technologie combineren. Daardoor zijn de SoC’s geschikt voor robotica, slimme beeldschermen en cameratoepassingen.

Seshu Madhavapeddy, Qualcomms vicepresident Product Marketing voor Internet of Things, sprak met ZDnet over de ontwikkeling van deze nieuwe IoT- en AI-geoptimaliseerde producten. De SoC’s zijn ontworpen voor IoT edge computing, waarbij zoveel mogelijk verwerking op een apparaat gebeurt.

Vision-intelligence

De QCS603 en QCS605 zijn ontwikkeld voor vision-intelligence en hierdoor zijn deze chips geschikt voor gebruik in sportcamera’s, draagbare camera’s, virtual reality-camera’s, robotica en slimme beeldschermen. Deze cameratoepassingen verschillen volgens Madhavapeddy sterk van smartphonecamera’s. Hoewel deze tegenwoordig meer kunnen, is er nog steeds een groot verschil met IoT-camera’s.

Dat verschil ligt bijvoorbeeld in het gebruik onder omstandigheden met zeer weinig licht, tot 1 lux ofwel nachtfotografie bij enkel maanlicht. Daarnaast maken ze gebruik van beeldstabilisatietechnieken, zodat deze camera’s scherpe en goede foto’s maken. Dat kan zelfs als je tijdens het sporten prestaties met een helmcamera wil vastleggen, of met een drone-camera op pad gaat. Volgens Qualcomm zijn dit precies de situaties die de nieuwe SoC’s goed aankunnen.

Kunstmatige intelligentie

De QCS603 en QCS605 zijn bijvoorbeeld ook te gebruiken in robots die in warenhuizen rondrijden, om te voorkomen dat ze tegen obstakels aanrijden. Dat kan dankzij de zeer snelle beeldverwerking die met behulp van AI plaatsvindt. Beide zijn te gebruiken met Qualcomms Snapdragon Neural Processing Engine. Dat is een softwareframework dat weer werkt met modellen gemaakt met andere frameworks, zoals Tensorflow en Caffe.

De SoC’s gebruiken weinig stroom en zijn dan ook ontworpen voor apparaten die op batterijen werken. Ze hebben allebei wifi aan boord, samen met een Qualcomm Adreno GPU, meerdere Qualcomm Cryo ARM CPU-kernen, een Hexagon 685 Vector-processor en de eerder genoemde AI-engine van Qualcomm. De SoC’s zijn ook geschikt voor videoapparatuur. De QCS605 kan maximaal 4K (Ultra HD) en 1080p (Full HD)-feeds verwerken, elk met 60 fps. De SoC kan ook nog meer gelijktijdige streams verwerken met een lagere resolutie. De QCS603 maximaliseert bij gelijktijdige 4K- en 720p-streams, elk met 30 fps.

De QCS603 en QCS605 zijn vergelijkbare producten uit dezelfde Qualcomm-productserie. Toch zijn ze gemaakt voor verschillende omstandigheden. De QCS605 is zeer krachtig met 8 CPU-kernen en 2×2 802.11ac wifi, terwijl de QCS603 een quad-core-product is, met 1×1 802.11ac wifi. Hierdoor functioneert de QCS603 vooral in apparaten die met een lagere rekenkracht werken en is die daarmee geschikt voor kleinere apparatuur.