‘Google wil met overname high-speed internet in vliegtuig bieden’

Google voert gesprekken om Nokia Oyj’s over te nemen, dat een breedbanddienst voor vliegtuigen aanbiedt. Dat meldt althans Bloomberg op basis van bronnen. Het bedrijf wil nieuwe diensten aanbieden en meer gebruikers bereiken door high-speed internet aan vliegtuigpassagiers te leveren.

Tegenwoordig willen reizigers 24/7 en dus ook tijdens een vlucht gebruik kunnen maken van internet. Tijdens vluchten is er bij sommige maatschappijen wel wifi, maar die is vaak nog beperkt. Het Finse Nokia Oyj heeft een nieuwe technologie ontworpen die snel internet wel tot een mogelijkheid voor veel passagiers kan maken.

Air-to-ground internet

Nokia heeft een manier gevonden om een directe verbinding tussen grond en vliegtuig te maken. Dit nieuwe LTE air-to-ground (A2G) systeem heeft de interesse van Google gewekt. Het brengt internet naar grote hoogte door in een vliegtuig twee kleine antennes en een lichtgewicht A2G On Board Unit (OBU) te plaatsen. Die ontvangen signalen vanaf de grond, waar een systeem wordt opgezet dat het wifisignaal als het ware vanaf de grond door de lucht laat stuiteren, zodat het door vliegtuigen kan worden opgepikt.

Momenteel zijn zakelijke reizigers bereid om te betalen voor hun internetverbinding en Google ziet hen als een interessante markt. Internet in vliegtuigen heeft een bestaand verdienmodel en de internetservice kan ook extra passagiers bereiken met advertenties als zij in de lucht googelen of YouTube-video’s bekijken. Eigen onderzoek van Nokia laat zien dat 80 procent van de vliegtuigpassagiers gebruik wil maken van internet aan boord.

De gespreken tussen Google en Nokia over de overname van de A2G-technologie zouden zeer ver gevorderd zijn. Ingewijden melden aan Bloomberg dat een deal en de aankondiging van de nieuwe plannen van Google niet lang op zich zullen laten wachten. Zowel Nokia als Alphabet hebben niet op informatieverzoeken van Bloomberg gereageerd.