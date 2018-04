SAP werkt samen met e-sportsteam Team Liquid voor analyseren in-game data

SAP heeft een driejarige sponsorovereenkomst gesloten met e-sportsteam Team Liquid. De samenwerking richt zich onder meer op de ontwikkeling van software voor het analyseren van in-game data, zodat het team meer inzicht krijgt in individuele- en teamprestaties. Dit komt bijvoorbeeld ook van pas bij het scouten van gametalent.

Het is de eerste keer dat SAP samenwerkt met een professionele e-sportsorganisatie. Als sponsor en innovatiepartner van Team Liquid wil SAP een bijdrage leveren aan het in populariteit stijgende e-sports. Daarmee spreekt het technologiebedrijf ook een relatief jonge, technisch onderlegde doelgroep aan.

Analysetechnologie voor e-sportsprestaties

SAP gaat het team ondersteunen met implementatie van innovatieve analysetechnologie. Het doel is om door deze nieuwe analytische software e-sportsteams uit te rusten met tools voor het monitoren en verbeteren van de gameprestaties, zowel tijdens de training als in wedstrijden. Het SAP HANA-platform vormt de basis voor dit co-innovatietraject. Ook zal gebruik worden gemaakt van SAP Cloud Platform, SAP Leonardo en functionaliteit op het gebied van het IoT, predictive analytics en machine learning.

Technisch talent voor SAP

Oprichter van Team Liquid Victor Goossens vertelt dat er in de e-sport een grote behoefte is aan goede data- en analytics-software. De e-sporters zijn constant bezig met het analyseren en verbeteren van de prestaties, iets waarbij slimme technologie onmisbaar is. E-sports is een nieuw gebied voor SAP, maar de teamleider heeft veel hoop op een goede samenwerking vanwege de ervaring van SAP als sponsor in de sport- en entertainmentwereld en de innovatieve software.

Maar ook SAP heeft hoge verwachtingen van deze samenwerking. “De e-sportsgemeenschap barst van de technisch sterke, hoogopgeleide talenten die voor SAP interessant zijn”, aldus Milan Cerny EMEA Consultant BI & Big Data Services CoE bij SAP. In potentiële werknemers zoekt het bedrijf karaktereigenschappen als doorzettingsvermogen en besluitvorming op basis van feiten. Aspecten waarin e-sporters volgens Cerny uitblinken.