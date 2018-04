Zscaler blokkeerde afgelopen halfjaar 2,5 miljard cryptomining-pogingen

Zscaler laat weten dat het de afgelopen zes maanden zo’n 2,5 miljard webgebaseerde cryptomining-pogingen in de Zscaler-cloud detecteerde en voorkwam. In de Verenigde Staten vinden de meeste cryptomining-activiteiten plaats, zowel in gebruikers als in servers. Ook in Nederland zijn dergelijke activiteiten populair, we vinden onszelf terug in de top tien van landen met cryptomining-servers.

In zijn bevindingen legt Zscaler uit dat webgebaseerde methodes het mogelijk maken om scripts te gebruiken voor het minen van cryptovaluta binnen een browser. De activiteiten maken daarbij aanspraak op de computerkracht van de bezoeker. Dat is wat anders dan het draaien van een toegewijde applicatie op een computer die de gebruiker kan beheren.

Het bedrijf schrijft de 2,5 miljard cryptomining-pogingen toe aan verschillende oorzaken. Zo leidt de sterke toename in cryptovaluta-waarde ertoe dat websites kiezen voor een nieuwe bron van inkomsten. Websites geven bezoekers dan een keuze uit het zien van advertenties of het minen van valuta. Anderzijds injecteren cybercriminelen JavaScript-code in websites zonder dat de eigenaar en gebruikers ervan op de hoogte zijn. Tot slot zijn er malafide advertenties die gebruikt worden voor browsergebaseerde cryptomining.

Resultaten per onderdeel

De actiefste cryptomining-dienst blijkt CoinHive te zijn. Dat komt volgens Zscaler doordat deze partij als eerst kwam met een browsergebaseerde cryptomining-dienst. In de infographic staat CoinHive bovenaan met een aantal van meer dan 1,3 miljard. Daarna volgen CryptoLoot en CryptoNoter met respectievelijk bijna 135 miljoen en iets eer dan 10 miljoen.

In de Verenigde Staten zijn dergelijke activiteiten met afstand het populairst. Zowel op het gebied van cryptomining-gebruikers als cryptomining-servers scoort het land dubbel zo hoog als de nummer twee. In een maandelijks voorbeeld halen de VS in het eerste geval een aantal van 37.600 en in het tweede geval 55.517. Als alle Europese gebruikers bij elkaar opgeteld worden, dan behalen de VS nog steeds een hoger aantal. Hieronder het betreffende overzicht per land.