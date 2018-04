‘Samsung Galaxy Note 9 krijgt 6,4-inch scherm en 4.000 mAh-accu’

Dat Samsung werkt aan een nieuwe Galaxy Note-telefoon is voor niemand een verrassing. Vandaag zijn er dan weer nieuwe details naar buiten gekomen rond de volgende toptelefoon van het Zuid-Koreaanse bedrijf. Het lijkt erop dat de smartphone nog groter wordt dan zijn voorganger.

Uit nieuwe geruchten, samengevat door de site Giz Central, blijkt dat de telefoon een 6,4-inch display zal krijgen. Dat is groter dan het 6,3-inch scherm waar eigenaren van de Galaxy Note 8 mee kunnen werken. Daarnaast schijnt de telefoon een 4.000 mAh-accu te krijgen, waar die van het vorige toestel een capaciteit van 3.300 mAh krijgt.

Andere specificaties

De afgelopen tijd hoorden we al andere verhalen over de telefoon. Uit een benchmark bleek dat de Note 9 zou draaien op een Qualcomm Snapdragon 845-processor. Die zou volgens diezelfde test over zes gigabyte aan werkgeheugen beschikken. Andere later gelekte benchmarks wezen interessant genoeg weer op iets minder veel werkgeheugen.

Hoe de telefoon er uiteindelijk daadwerkelijk uit komt te zien is dan ook nog verre van zeker. De kans is natuurlijk groot dat het toestel minstens vier gigabyte aan werkgeheugen krijgt. Afhankelijk van andere extra’s die de fabrikant kan inbouwen, zal er mogelijk toch gekozen worden voor zes gigabyte aan werkgeheugen.

De meest interessante vraag ten aanzien van deze nieuwe telefoon is eigenlijk vooral of het bedrijf erin slaagt een vingerafdrukscanner onder het scherm te integreren. Samsung schijnt er alles aan te doen om daar ditmaal wel in te slagen, want het was een functie die het volgens de verhalen al in de Galaxy S9 had willen plaatsen. Dat lukte niet omdat het scherm niet overal even helder bleek te zijn, maar met weer een half jaar aan extra ontwikkelingstijd, is dat mogelijk toch gelukt.

De uiteindelijke Samsung Galaxy Note 9 wordt vermoedelijk in augustus of september gepresenteerd.