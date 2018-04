Google geeft webinterface Gmail een compleet nieuw design en nieuwe functies

Eerder vandaag kregen klanten van de G Suite mail van Google dat er een groot herontwerp aan zit te komen voor de Gmail webinterface. Google lanceert eerst een Early Adopter Program (EAP) voor “een nieuwe ervaring binnen Gmail” en rolt de nieuwe functies later uit naar alle gebruikers.

Dat blijkt uit de mail die Google verzond aan ontwikkelaars en die in handen kwam van onder meer de site TechCrunch. Niet alleen komt er een nieuw ontwerp naar de webinterface van Gmail, ook komen er allerlei nieuwe functies. Zo komt er een Smart Reply, is het straks mogelijk om e-mails te snoozen en is er ondersteuning voor offline.

Het nieuwe ontwerp

“Deze veranderingen worden ook beschikbaar gemaakt voor gebruikers met een persoonlijke Gmail-account, dus we willen ervoor zorgen dat jullie optimaal voorbereid zijn om vragen te beantwoorden van je Gmail-gebruikers, voordat we deze veranderingen publiekelijk bekend maken,” aldus Google. Nadat deze mail werd verzonden, wist tenminste een lezer van AndroidAuthority het nieuwe design al te zien.

Hieronder screenshots van dat design, dat duidelijk veel meer gaat leunen op elementen uit Google’s eigen ontwerptaal Material Design. We zien dus meer blokken, veel witruimte en verder een duidelijker onderscheid tussen verschillende elementen. De grootste verandering in dit nieuwe design ligt vooral in de toolbar rechts, waar snelkoppelingen staan naar plug-ins als Google Keep, Google Calendar en Google Tasks.

Dan twee functies die naar de interface komen:

Smart Replies: Gmail suggereert op basis van de tekst van een bericht een antwoord dat mogelijk het meest passende is. Dat zijn korte teksten, die in elk geval helpen om snel een mail te beantwoorden.

Snoozen: het is mogelijk om ontvangen mails op een later moment terug te laten komen. De belangrijkste toevoeging hiervan, is dat je je inbox lekker overzichtelijk houdt en dat je mails ook niet zomaar vergeet.

Vanaf wanneer het nieuwe design precies uitgerold wordt is nog niet bekend.