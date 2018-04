Apple licht gebruikers nu in over stoppen ondersteuning 32-bit apps in macOS

Vandaag en morgen krijgen gebruikers van macOS een notificatie van Apple. Daarin staat dat er in toekomstige versies van macOS geen ondersteuning meer is voor 32-bit apps. De melding wordt standaard weergegeven in apps die enkel 32-bit ondersteuning heeft en zal verschijnen in macOS High Sierra 10.13.4.

Dat meldt de site Ars Technica op basis van bericht van Apple. In de melding staat kort en krachtig de volgende tekst: “Deze app moet door de ontwikkelaar geüpdatet worden om de compatibiliteit te verbeteren.” Naast die boodschap is er nog een linkje naar een ondersteuningspagina van Apple zelf, waar meer informatie staat.

Overstap naar 64-bit

Op die pagina, die al online staat, valt te lezen dat Apple “uiteindelijk” van alle Mac-software gaat vragen om 64-bit te ondersteunen. Dat past binnen een heleboel statements die Apple de afgelopen maanden al vrijgaf naar ontwikkelaars. Daarin stelde het bedrijf vaker dat High Sierra de laatste versie van macOS zou zijn die nog 32-bit ondersteuning zou bieden.

“Apple is meer dan een decennium geleden begonnen met de transitie naar 64-bit hardware en softwaretechnologie voor Mac en werkt met ontwikkelaars aan een transitie om hun apps naar 64-bit over te zetten. Tijden onze Worldwide Developers Conference van 2017, informeerde Apple ontwikkelaars dat macOS High Sierra de laatste versie van macOS zou zijn die 32-bit apps zou ondersteunen zonder compromis.”

Het is nog steeds niet duidelijk wanneer Apple helemaal stopt met het ondersteunen van 32-bit toepassingen. Zeer waarschijnlijk komt de volgende grote update van macOS uit in september of oktober. Vermoedelijk zal Apple daar de eerste details over vrijgeven tijdens de volgende WWDC in juni, en horen we dan ook wanneer het precies van plan is om te stoppen met ondersteunen van 32-bit apps.

De overstap is in iOS overigens al gemaakt en vermoedelijk zal er net zoiets gaan gebeuren bij macOS. Dat houdt in dat Apple dus eerst ontwikkelaars over de stappen inlicht. Vervolgens komt er, zoals nu het geval is, bericht naar gebruikers en daarna stopt het met aanbieden van 32-bit apps in de App Store.