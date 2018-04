HP onthult nieuwe edities van de Pavilion x360-convertibles met edge-to-edge display

HP heeft vandaag de 2018-editie van zijn Pavilion x360 laptops onthuld. Die hebben niet alleen schermen met smallere randen, ook bevatten ze achtste generatie Intel-processoren. Het gaat om instapmodellen met 14-inch en 15,6-inch displays.

De nieuwe laptops zijn dankzij die smallere schermranden iets dunner dan voorgaande modellen. De bezels zijn nu 6,5 millimeter, waar dan bij de vorige generatie randen van 12,7 millimeter waren. Afgezien daarvan voorziet HP de laptops door snufjes als een vingerafdrukscanner en een breedhoekcamera.

Veel mogelijkheden

Er zijn een aantal verschillende configuraties mogelijk in de nieuwe Pavilion convertibles. Als je voor de goedkoopste mogelijkheid gaat, krijg je een 14-inch convertible met touchscreen met een resolutie van 1.366 bij 768 pixels. Dat model heeft een Intel Core i3-8130U dual-core processor, acht gigabyte aan werkgeheugen en een harde schijf van 500GB.

Tegelijk is het ook mogelijk om te kiezen voor een 14-inch laptop met 128GB aan SSD-opslaggeheugen, een full HD IPS-display en een infraroodcamera. Verder beschikken beide varianten standaard over een 41 Wh-batterij en is het mogelijk om een HP Pen mee te bestellen.

Wat het 15,6-inch model betreft, zit er een 48 Wh-batterij in het pakket. Daarnaast is er een Core i5-pcoressor, full HD-scherm en een harde schijf die 1 terabyte aan opslagcapaciteit biedt. Er zit dus geen SSD in die variant. Allebei de versies beschikken overigens over meerdere ingangen: USB 3.1 Type-C, USB 3.1 Type-A, HDMI, een hoofdtelefooningang, B&O Play stereospeakers en wifi en bluetooth.

Waar de 14-inch variant verder een vanaf prijs van 500 dollar heeft, zal de 15-inch variant 760 dollar kosten. Europrijzen zijn nog niet bekend en de verwachting is dat de apparaten vanaf mei of juni breed verkrijgbaar zijn.