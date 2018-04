De drie belangrijkste conclusies na de nieuwe Facebook-hoorzitting

Gisteren vond in de Verenigde Staten dag twee plaats van de hoorzitting waarbij Facebook-CEO Mark Zuckerberg verantwoording moest afleggen over het Cambridge Analytica schandaal. Veel nieuwe informatie is er niet naar buiten gekomen, al hoorden we nu voor het eerst dat de CEO zelf ook slachtoffer is in het privacyschandaal.

Net als de dag ervoor hadden Senatoren slechts vijf minuten per persoon om vragen te stellen aan Zuckerberg. Waar het de vorige keer zo was dat de CEO redelijk vaak de kans greep om lange antwoorden te geven en daardoor het aantal mogelijke vragen te beperken, waren er nu meer Senatoren die daar tegenin gingen en hun best deden het niet te gemakkelijk te maken. Hieronder de drie belangrijkste conclusies.

Zuckerberg is ook slachtoffer

Uit de hoorzitting van gisteren bleek dat de persoonlijke gegevens van Zuckberg ook buitgemaakt zijn door Cambridge Analyica. Dat opent een belangrijke vraag. Facebook stelt namelijk altijd dat het platform meer dan geschikt is om de gegevens van alle gebruikers te beschermen. Maar als die van de CEO niet eens veilig zijn, kunnen ze van de rest van de gebruikers van überhaupt veilig zijn?

Facebook vs. Cambridge University

Zuckerberg stelde dat zijn bedrijf er pas net achter gekomen was dat Cambridge University een groot onderzoeksteam heeft dat zich bezighoudt met psychografie. “Er is een heel programma dat zich exclusief daarmee bezighoudt,” aldus de CEO. Onderzoekers bouwen meer apps zoals die van Cambridge Analytica, tot ontsteltenis van Zuckerberg. Enigszins opmerkelijk is dat wel, want volgens de universiteit zijn er al langer dergelijke samenwerkingen met Facebook.

Regelgeving lijkt op komst

Waar de EU binnenkort GDPR introduceert, lijken de Verenigde Staten ernaar op weg iets soortgelijks in te voeren. Volgens Senatoren werkt de huidige wetgeving klaarblijkelijk niet goed genoeg en moet er daarom gekeken worden naar wetgeving zoals die van de EU. Zuckerberg staat er zelf wel voor open, maar lijkt geen trek te hebben in echte wetgeving. Hij hoopte de angel er vooral uit te halen door voor te stellen de GDPR-controles uit de EU ook naar de VS te brengen.