KPN begint met proeven voor 5G-toepassingen

KPN gaat in de loop van dit jaar vier verschillende 5G-testlocaties opzetten om te kunnen experimenteren met de opvolger van 4G. Daarmee komt de uitrol van de communicatietechniek die nodig is voor opkomende technologieën een stap dichterbij. 5G kent een grotere capaciteit en hogere snelheid.

Vandaag heeft KPN aangekondigd dat het dit jaar al 5G-toepassingen gaat testen voor gebruik in onder meer stedelijke gebieden, landbouw, logistiek en in het verkeer. Jacob Groote, directeur Product Management Zakelijke Markt bij KPN, laat weten dat het bedrijf met deze testen wil gaan onderzoeken hoe 5G in combinatie met ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie (AI), drones en virtual reality ingezet kan worden voor verschillende slimme toepassingen.

De testen

In Amsterdam Zuidoost gaat de telecomaanbieder in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de Amsterdam ArenA en Nokia verschillende 5G-toepassingen testen. Daarvoor zal gebruik worden gemaakt van Massive MIMO, waarmee Amsterdam de drukte in de binnenstad van en de bezoekersstromen van en naar de Amsterdam ArenA in goede banen wil leiden.

In Drenthe gaat KPN samen met onder andere de provincie, de Wageningen Universiteit en ZTE precisielandbouw testen op basis van drones verbonden met het mobiele netwerk. De tests zullen plaatsvinden op een proefboerderij in Valthermond. Ook gaat KPN zelf in Drenthe experimenteren met mobiele communicatie op basis van millimeter golven. Hiermee kunnen in potentie snelheden tot ruim boven de gigabit per seconde worden behaald.

In de Rotterdamse haven is er een samenwerking met Huawei om network slicing te onderzoeken. Dit is een concept waarbij specifieke diensten in een virtueel mobiel netwerk worden afgeschermd van het overige mobiele verkeer. Dit kan in de toekomst de betrouwbaarheid van bedrijfskritische toepassingen waarborgen. In de Rotterdamse haven wil KPN ook het gebruik van virtual reality voor industriële toepassingen onderzoeken.

Op de A270 in de buurt van Helmond en op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg zal KPN nieuwe technieken gaan testen die gebruikt kunnen worden voor automotive-doeleinden. Denk aan het testen van hele korte reactietijden (ultra low latency) die auto’s in staat stellen om real-time te communiceren met andere auto’s of bijvoorbeeld verkeerslichten en matrixborden.

Naast deze nieuwe projecten zal KPN ook betrokken blijven bij 5Groningen, een industrie brede proeftuin om 5G applicaties te testen in Noord-Groningen.