Firefox-update voor iOS schakelt trackingbeveiliging standaard in

Mozilla lanceert vandaag een nieuwe versie van Firefox voor iOS, waarin trackingbeveiliging standaard ingeschakeld staat. In een tijd waarin internetgebruikers zich steeds meer zorgen maken over hun online privacy komt het bedrijf hiermee tegemoet aan die zorgen.

Trackingbeveiliging was al beschikbaar in de vorige versie van Firefox voor iOS, maar gebruikers moesten dit zelf inschakelen. Een groot deel van de gebruikers was niet goed bekend met deze mogelijkheid. Mozilla heeft om deze reden nu besloten om een nieuwe versie te lanceren waarbij de functie standaard ingeschakeld staat. Voor gebruikers van de optie voor privénavigatie gaat deze nieuwe versie nog een stap verder. Naast dat deze modus geen geschiedenis bijhoudt van bezochte sites, is nu ook de functie van automatische advertentie- evenals inhoudsblokkering toegevoegd.

Trackingbeveiliging

De trackingbeveiliging van Firefox is gebaseerd op dezelfde technologie die advertenties en social media-tracking blokkeert. Eerder werd deze al toegepast door de Firefox Focus-inhoudsblokkering op Android en iOS, evenals in Firefox voor pc’s en Firefox voor Android. De privacybescherming is gebaseerd op de blokkeerlijst Disconnect, die een specifieke definitie van tracking hanteert die is bedoeld om de gegevens van afzonderlijke gebruikers te beschermen tegen verzameling op meerdere websites en de archivering van deze informatie.

Mozilla zegt dat het de beslissing heeft genomen om van trackingbeveiliging de standaard te maken als antwoord op de toegenomen bezorgdheid van gebruikers over online privacy. Hiermee wil het bedrijf gebruikers meer controle geven om te beslissen welke informatie ze willen delen en welke informatie niet.

Batterij besparen en sneller laden

Naast bescherming van privacy heeft trackingbeveiliging ook een ander voordeel. Zonder trackingscripts zullen websites sneller laden waardoor gebruikers kunnen besparen op hun databundel en de batterij van hun apparaat minder snel leeg is.

De wijziging in trackingbeveiliging is de meest opvallende functie in de nieuwste versie van Firefox voor iOS, maar niet de enige. De browser zal nu ook iPad-gebruikers toestaan hun tabbladen opnieuw in te delen, introduceert meer sneltoetsen op het toetsenbord en ondersteunt het slepen en neerzetten van koppelingen tussen Firefox en andere apps.