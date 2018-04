Fujitsu en NetApp maken Converged Infrastructure-oplossing NFLEX beschikbaar

Fujitsu laat aan Techzine weten dat de NFLEX Converged Infrastructure (CI)-oplossing, die samen met NetApp ontwikkeld werd, per direct beschikbaar is in EMEA. Het is ontworpen om de implementatie en bediening van virtuele applicatie omgevingen in datacenters te vereenvoudigen.

Dit aanbod bestaat uit een infrastructuuroplossing voor middelgrote en grote ondernemingen, waarbij er na in gebruik name direct overgegaan kan worden op draaien. NFLEX biedt modulaire systeemschaling, geïntegreerd systeembeheer en single-call ondersteuning van beide partijen. De kern van NFLEX bestaat uit de recente Fujitsu PRIMERGY CX400 M4 x86 servers en Fujitsu Software ServerView Infrastructure Manager. De inbreng van NetApp resulteert in een keuze uit All-Flash FAS A-Series of hybrid flash FAS-systemen met NetApp ONTAP datamanagementsoftware.

Deze single-rack bereken- en opslagoplossing belooft zowel een verbeterde levering als prestatie van de geboden diensten, die kan worden aangepast naar specifieke wensen. NFLEX verhoogt zowel on-premise, in de cloud als in hybride IT-omgevingen de prestatie en productiviteit van datacenters door tegen lagere kosten IT-diensten te leveren. De intentie is om optimale high-availability aan organisaties te bieden, om te voldoen aan strikte Server Level Agreements (SLA’s).

Samenwerking

Door de volledig voorgeconfigureerde oplossing zijn bedrijven in staat hun implementatie- en operationele kosten te verlagen. Ook is toekomstige groei mogelijk door naar wens rekenkracht en opslagcapaciteit flexibel op te schalen. Wanneer de werkdruk toeneemt, kan NFLEX dankzij voorgeconfigureerde en aanpasbare uitbreidingspakketten eenvoudig worden uitgebreid.

Fujitsu en NetApp benadrukken dat gebruiksvriendelijkheid een uitgangspunt is bij de oplossing. Hierbij konden ze bouwen op hun 20 jaar lange samenwerking. In alle fases moet dit zichtbaar zijn: van implementatie tot operaties, met inbegrip van systeemondersteuning. Het resulteert in een IT-infrastructuur die sterk moet zijn wegens de combinatie van de technologieën en de samenwerking.

De oplossing is per direct beschikbaar in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De prijzen verschillen per regio.