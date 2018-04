Ruckus lanceert cloud managed wifi-oplossing voor netwerkbeheerders

Ruckus Networks kondigt de lancering van Cloud Wifi voor de Europese markt aan. Deze cloud managed wifi-oplossing geeft netwerkbeheerders de mogelijkheid een onbeperkt aantal locaties via één web- of mobiele app-dashboard te beheren. Vooral flexibele IT-teams van onderwijsinstellingen, winkelorganisaties en mkb-ondernemingen moeten profiteren van Ruckus Cloud Wifi.

De IT-teams zijn minder tijd kwijt aan het beheer van een netwerk verspreid over verschillende locaties, terwijl ze hun studenten, gasten en klanten toch een goede verbinding kunnen garanderen. Met Ruckus Cloud Wifi vallen de totale kosten voor bezit en beheer in vergelijking met alternatieven lager uit. Dit komt vooral door de cloud efficiëntie in combinatie met de kwaliteit en capaciteit van de access points (AP’s) die meer gebruikers in grotere gebieden kunnen bedienen.

Toepassingen

Het bedrijf legt uit dat het aantal verbonden apparaten blijft groeien en de activiteiten van organisaties steeds digitaler worden. Daardoor hebben organisaties steeds meer behoefte aan een hoogwaardige, betrouwbare wifi-verbinding die eenvoudig te beheren en schalen is. Dit helpt bijvoorbeeld restaurantketens die zowel met gasten willen communiceren als draadloze apparaten bij de verkooppunten willen kunnen aansturen, zonder de goede wifi-verbinding aan te tasten.

Onderwijsorganisaties zijn op hun beurt op zoek naar manieren om de lesstof en toetsen online beschikbaar te maken voor de vele studenten verspreid over de schoolcampus. Tegelijkertijd hebben zij vaak niet de IT-middelen en -mensen om studenten en faculteiten in een complexe omgeving goed te ondersteunen. Door een samenwerking kan Ruckus hier dus bij helpen.

Ruckus wil klanten uiteindelijk de gecombineerde voordelen van eenvoud en prestaties leveren, door gebruik te maken van dezelfde technologie die we al in de installaties van het bedrijf vinden. Geïnteresseerden kunnen eerst een gratis proef van 60 dagen afnemen van Ruckus Cloud Wifi, die aangeboden wordt op de website. Zo kunnen zij bekijken of het beheer via een enkele dashboard of mobiele app bevalt.