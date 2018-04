Talend sluit zich aan bij OpenAPI Initiative

Talend is lid geworden van het OpenAPI Initiative (OAI), het consortium van bedrijven dat toegevoegde waarde ziet in het standaardiseren van API’s. Door samenwerking willen zij de adoptie en interoperabiliteit bevorderen. Als lid gaat Talend op zoek naar effectievere manieren om de zichtbaarheid van API-normen in het open source-landschap te vergroten en te promoten.

Het bedrijf heeft de ambitie om het gebruik van API’s in de Talend Data Fabric te bevorderen, wat klanten en partners ten goede moet komen. Ook het lid worden van de Linux Foundation valt onder het lidmaatschap van het OAI. Deze houdt zich bezig met het bouwen van duurzame ecosystemen rondom open-source projecten om technologische ontwikkelingen en commerciële overnames te stimuleren.

Talend geeft aan dat bijna iedere applicatie API’s gebruikt om te verbinden met databronnen, datadiensten van derde partijen of andere applicaties. Dit maakt ze “de lijm” voor moderne data-architecturen. Een duidelijk formaat die breed gedragen wordt door meerdere partijen is volgens Talend dan ook cruciaal.

Initiatieven

Het initiatief bestaat sinds eind 2015. Sindsdien sloten veel grote techbedrijven zich aan bij OAI, inmiddels zijn er al meer dan 30 leden. Zo zijn Google, IBM, Microsoft, MuleSoft, Oracle/Apiary, 3Scale/RedHat en SAP al lid. Bij de Linux Foundation zijn verschillende open-source projecten aangesloten, waaronder de Cloud Native Computing Foundation, Cloud Foundry, NodeJS, ODPI en Linux.

Talend vergelijkt het ecosysteem van de Linux Foundation met de Apache Software Foundation, waarvan het bedrijf ook deel uitmaakt. Dit resulteert onder meer in de ontwikkeling van Apache Beam. Het is de intentie van Talend om uit te groeien tot een API-organisatie die een zo breek mogelijk draagvlak kent.