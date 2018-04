Salesforce wil later dit jaar eigen spraakassistent lanceren

Op de Salesforce World Tour in Amsterdam krijgen we officieel bevestiging dat Salesforce aan spraakproducten werkt die later dit jaar op Dreamforce (25-28 september 2018) worden aangekondigd. Volgens Salesforce is dit de volgende grote interface die iedereen gaat omarmen en volgt daarin Google en Amazon.

In een interview met Peter Schwartz, Senior Vice President Strategic Planning voor Salesforce, spreekt hij over de volgende generatie van interactie. “We zien het al vandaag met Google Assistant en Amazon Alexa, maar in de toekomst zie ik het nog extremer. Bekijk het als Alexa op steroïden. Iedereen draagt dan een hoorapparaat waar je eigen persoonlijke assistent gegevens in je oor fluistert.”

Dat iedereen binnenkort met een hoorapparaat rondloopt dat slimme informatie in onze oren fluistert, is nog verre toekomst. Toch is Salesforce daar al mee bezig volgens Schwartz: “We zullen spraakproducten introduceren op Dreamforce later dit jaar. We willen Salesforce een stem geven.”

Schwartz schetst als visionair hoe hij de toekomst ziet van spraak en Salesforce. “De verkoper van de toekomst heeft een klein oortje in dat functioneert als persoonlijke assistent. Die fluistert je alle belangrijke informatie in je oor die je nodig hebt om interactie aan te gaan met de klant. Denk daarbij aan het profiel van de klant, wat die eerder al heeft gedaan, waar ze net vandaan komen, persoonlijke informatie, dat allemaal om de kwaliteit van de interactie met de klant te verbeteren.”

Spraak wordt de nieuwe interface van de toekomst volgens heel wat techbedrijven, Amazon en Google voorop, en Salesforce voegt zich nu toe aan dat rijtje. Hoe die implementatie exact gaat verlopen, moeten we nog wachten tot later dit jaar op Dreamforce in San Francisco van 25 tot 28 september.