Microsoft komt met uitgebreide nieuwe Windows 10-build in RS5-branche

Microsoft heeft vandaag een nieuwe Windows 10 preview voor pc’s vrijgegeven. Het gaat om een build binnen de Redstone 5-branche, dat de volgende grote Windows 10-update moet worden. De update wordt in de loop van de herfst verwacht.

Momenteel wachten we allemaal gespannen op de release van de Spring Creators Update, die eigenlijk deze week uitgebracht had moeten worden. Dat lukte Microsoft niet, doordat er een cruciaal probleem in bleek te zitten. De uitrol laat daardoor nog een paar weken op zich wachten, vermoedelijk tot eind deze maand. Maar dat weerhoudt het bedrijf er niet van om alsnog aan de volgende versie te werken en daarvan is vandaag dus de nieuwste versie vrijgegeven.

De grootste wijzigingen

De grootste verandering in deze release, is dat de Sets-functionaliteit nu ook met Office 365 werkt. Om dat uit te kunnen proberen moet je niet alleen onderdeel uitmaken van het Windows Insider-programma, maar ook van Office Insider en moet je een abonnement op Office 365 hebben, mét de laatste nieuwe versie van de Office 365-desktopapps op je computer.

Verder is de Sets-functionaliteit nu voor de meeste desktop-apps ingeschakeld, die gebruik maken van de standaard titelbalk. Dat betekent dat je meerdere appvensters tegelijk kan gebruiken. Een handige manier om snel te kunnen werken. Afgezien van Sets, heeft Microsoft ook nog in Edge de Microsoft WebDriver veranderd in een Feature on Demand, die handmatig ingeschakeld moet worden.

Daarnaast zijn er nog wat andere zaken aangepast. Zo heeft Microsoft de Data Usage Settings aangepast en worden simkaarten nu ook ondersteund. Verder kan je daar nu ook zien hoeveel data je gebruikt hebt tijdens het roamen. Die informatie verschijnt op het moment dat je begonnen bent met roamen. Tot slot is er nog een kleine verandering doorgevoerd met het Windows Vergrootglas, die nu ook altijd centraal in beeld gehouden kan worden als je in fullscreen-modus werkt.