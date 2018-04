3,3 miljoen dollar buitgemaakt bij nieuwe overval op bitcoinbeurs

Er is weer een nieuwe overval gepleegd op een cryptobeurs. In de Indiase beurs Coinsecure is voor 3,3 miljoen dollar aan digitale munten gestolen. Het bedrijf maakte bekend dat er 438 bitcoin gestolen zijn bij een aanval, die een omgerekende gezamenlijke waarde van 3,3 miljoen dollar hebben.

Het nieuws werd bekend gemaakt in een statement van het Coinsecure-team, en een aangifte die CEO Mohit Kaira heeft ingediend bij de New Delhi Police. “Ons systeem is nooit gehackt, en het huidige probleem wijst erop dat er verliezen hebben plaatsgevonden tijdens een oefening waarbij BTG [Bitcoin Gold] naar onze klanten overgezet werd,” laat de firma in een statement weten.

Vreemde zaak

Dr Saxena, de hoofdverantwoordelijke voor de beveiliging van Coinsecure, liet Kaira weten dat er “een aanval” plaatsgevonden had op de beurs, en dat er daarbij fondsen “gestolen waren uit de bitcoin wallet van het bedrijf.” Volgens Coinsecure gingen er “fondsen verloren bij het extraheren van private sleutels.”

Kaira gelooft het verhaal niet en stelt in de aangifte dat Saxena de complete overval in scène gezet heeft. Hij claimt dan ook dat Saxena “een vals verhaal bedacht heeft om de aandacht af te leiden en mogelijk een rol in het hele voorval” heeft.

De CEO legde uit dat “de fondsen van klanten veilig bewaard worden in onze bitcoin wallet”. Alleen Karia en Saxena hebben toegang tot de sleutels voor die wallet. “Het incident waar Dr. Amitabh Saxena het over had, lijkt niet overtuigend.” En dus vraagt hij de Indiase autoriteiten om diens paspoort te blokkeren, “omdat hij anders het land uit zal vluchten”.

Het is kortom een vrij aparte zaak, die nog niet opgelost is, maar als de beschuldigingen van Karia aan het adres van Saxena kloppen, mogelijk wel snel rond zal zijn. Het laat ook zien dat, zelfs bij een veilig systeem, het geheel staat of valt bij de mensen die eraan meewerken.