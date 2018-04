Avast mikt op waardering van 4 miljard dollar bij beursgang

Avast, de antivirusfirma, is van plan om een beursgang te maken in Londen. Naar het schijnt wordt de waarde van het bedrijf op vier miljard dollar geschat. Daarmee zou het de grootste beursgang van een techbedrijf in het Verenigd Koninkrijk ooit zijn.

Avast is ’s werelds grootste antivirusaanbieder en heeft bekend gemaakt dat het van plan is om in Londen een beursgang te maken. Het bedrijf zou vijfentwintig procent van zijn aandelen in de verkoop gaan doen, om 200 miljoen dollar op te halen. Daarna zou nog een investeringsronde volgen, waarbij er nog eens achthonderd miljoen dollar opgehaald moet worden. Mochten die doelen slagen, dan is het bedrijf dus vier miljard dollar waard.

Meer groei

“In Londen een beursgang maken zou goed bij ons passen, want zo krijgen we breder toegang tot kapitaalmarket en ondersteunen we de toekomstige groei van onze zaken,” aldus CEO Vincent Steckler in een statement tegenover persbureau Reuters. Hij voegde daaraan toe dat, ondanks de veranderende oorsprong van bedreigingen, het bedrijf steeds weet te zorgen dat consumenten veilig blijven.

Overigens wordt dit de tweede poging tot een beursgang voor Avast. Eerder probeerde het bedrijf in 2012 een Amerikaanse beursgang te maken. Dat deed het toen toch maar niet, vanwege veranderde marktomstandigheden.

Avast is in 1988 opgericht in de Tsjechië en werd een van de eerste antivirusaanbieders wereldwijd. Avast besloot in 2001, ondanks dat het in de jaren daarna de effecten merkte, naar een fremium model over te stappen. Daarbij kregen consumenten gratis toegang tot basisbescherming en moest er voor andere diensten betaald worden.

De beslissing maakte dat het platform van 1 miljoen klanten in 2004 naar 20 miljoen klanten in 2006 groeide. Door onder meer de overname van AVG in 2016, heeft Avast ondertussen 435 miljoen gebruikers wereldwijd en een jaaromzet van 780 miljoen dollar.