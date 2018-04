‘Apple overweegt goedkopere HomePod na tegenvallende verkopen’

Apple zou van plan zijn om met een goedkopere versie van zijn slimme speaker HomePod te komen. Dat stelt althans analist Ming-Chi Kuo die vaker met juiste informatie over het bedrijf komt. Reden voor het eventueel introduceren van een andere variant zijn de tegenvallende verkopen.

De analist schrijft dit in een onderzoeksrapport dat MacRummors bemachtigde. Apple zou uitgaan van 5 miljoen tot 10 miljoen verscheepte HomePods in het fiscale jaar 2018, maar Kuo denkt eerder aan 2 miljoen tot 2,5 miljoen. Dit is onder meer te wijten aan het design en ontwerp van de speaker. Ook Siri speelt een rol, aangezien de spraakassistent “niet een must-have functionaliteit” is. Apple groeide tot nu toe nog niet uit tot een A-merk op het gebied van slimme assistenten, stelt de analist.

Om de verkopen op korte termijn op te krikken komt het bedrijf met een goedkopere versie. Bij realisatie van het product denkt Kuo aan een kortstondige boost van de verkopen. Belangrijkere punten zijn namelijk het verbeteren van Siri, het ondersteunen van meer talen en andere verbeteringen doorvoeren. Alleen dan kan Apple op de markt voor slimme speakers blijven concurreren met Amazon en Google. De unique selling point van kwalitatieve audio zou niet genoeg zijn voor klanten om 349 dollar voor het apparaat te betalen.

Prijs onbekend

Kuo doet geen uitspraak over de eventuele prijs voor het nieuwe model. Een eerder gerucht suggereerde dat er een versie van 150 dollar tot 200 dollar komt. Voor de huidige uitvoering is nog geen prijs voor de Europese markt bekend, de speaker kan hier nog niet gekocht worden. Dit voorjaar moet de HomePod nog wel in Duitsland en Frankrijk verschijnen, naast een eerdere release in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië.