Microsoft haalt Windows Admin Center uit bèta

Microsoft heeft in een blogpost aangekondigd dat Windows Admin Center uit bèta treedt en voortaan breed beschikbaar is. De software is gratis en compatibel met Windows 10, Windows Server 2012 en 2016.

Windows Admin Center werd vorig jaar als bèta gelanceerd onder de noemer Project Honolulu. Sinds toen hebben meer dan 25.000 klanten de software uitgerold en feedback gedeeld met Microsoft. De management tool werkt over verschillende fysieke en virtuele machines, zowel in eigen datacenters als de cloud.

Deze uitrol past in een breder traject rond Windows Server 2019, de volgende nieuwe server OS-versie die later dit jaar beschikbaar is. Vandaag kan je namelijk al aan de slag met zogenaamde ‘preview’-versies om je systeem voor te bereiden. De nieuwe adminconsole zou volgens Microsoft ook het best werken met deze nieuwste versie van Windows Server.

In de toekomst wil Microsoft graag zijn Windows Admin Center koppelen aan zijn eigen cloudplatform. Zo kunnen gebruikers managed services gebruiken zoals Azure Site Recovery.

Venturebeat meldt overigens dat Microsoft werk maakt van een software development kit die ervoor moet zorgen dat externe partijen hun eigen extensies voor de software kunnen bouwen. Zo kunnen ze de Windows Admin Center helemaal naar wens configureren en personaliseren binnen elk bedrijf.

Windows Server blijft overigens een essentieel onderdeel van cloudstrategie van Microsoft. CEO Satya Nadella ziet het OS als de edge van Microsofts eigen cloud. Daarom zijn aanpassingen belangrijk om de ervaring voor admins op vlak van integratie tussen Windows Server en Azure te optimaliseren.