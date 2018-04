Box voegt nieuwe controlefuncties voor admins toe

Box heeft een aantal updates voor de Box Admin Experience uitgebracht. Eén van de opvallendste onderdelen is een compleet nieuw Admin Insights Dashboard, dat organisaties inzicht biedt in belangrijke informatie over samenwerking en beveiliging. Daarnaast zijn er nog wat andere verbeteringen doorgevoerd.

Het gaat onder meer om een metadata-gedreven retentiebeleid dat toegevoegd wordt aan Box Governance. Zo wordt documentmanagement in de cloud gemoderniseerd en de afhankelijkheid van zakelijke legacy-contentmanagementsystemen minder groot. Hieronder bespreken wij de twee belangrijkste nieuwe updates die aan Box toegevoegd zijn.

De nieuwe Admin Experience

De nieuwe Box Admin Experience is per direct beschikbaar. Deze moet personeel in staat stellen om beter samen te werken, alsmede het beheren en beschermen van data op groot niveau vereenvoudigen. Het nieuwe dashboard biedt admins drie nieuwe functies:

Verbeterde zichtbaarheid: je krijgt snel te zien waar ter wereld mensen je Box-account hebben gebruikt, maar ook de belangrijkste gebruiksdata zijn in te zien, zoals het uploaden en downloaden van bestanden.

Verbeterde productiviteit: biedt meer inzicht in de manier waarop mensen werken met, en samenwerken binnen Box. Admins kunnen daardoor zorgen dat gebruikers effectiever werken.

Vereenvoudigde processen: het is gemakkelijker om nieuwe admins te trainen binnen een nieuwe virtuele tour die gegeven wordt binnen de Box van het bedrijf.

Verbeterde beheeropties

Ook zijn er nieuwe functies voor gebruikers van Box Governance beschikbaar. Zij krijgen meer flexibiliteit als het aankomt op hun data, maar kunnen die ook beter beheren, tegen lage prijzen en met veel functionaliteit. De drie belangrijkste functies zijn als volgt:

Betere controles: contentbeheer maakt het makkelijker om delen van het bedrijf naar de cloud te verhuizen. Daardoor zijn bedrijven beter beschermd en is het makkelijker voor werknemers die vanaf meerdere locaties werken om altijd toegang te krijgen tot de data die ze nodig hebben.

Flexibele opties: Box maakt het makkelijker om zelf te bepalen hoe groot je cloudopties zijn; schaalbaarheid speelt dus een belangrijke rol.

Betere bescherming: de Box-omgeving is nog beter beveiligd, waardoor klanten altijd aan de eisen voldoen.

De nieuwe Box Admin Experience is algemeen beschikbaar en kan per direct ingeschakeld worden. Tegelijk blijft het voorlopig mogelijk om de traditionele admin-ervaring te gebruiken.