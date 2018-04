‘HP en Dell werken niet mee aan Nvidia’s GeForce partnerprogramma’

HP en Dell hebben vooralsnog geen plannen om deel te nemen aan het Nvidia’s GeForce partnerprogramma. De website HardOCP beweert dat beide bedrijven niet akkoord zijn met de voorwaarde dat zij hun gamingmerken exclusief moeten verbinden met de GeForce-videokaarten.

HardOCP heeft van bronnen vernomen dat beide computerproducenten niet willen meedoen met het partnerprogramma. HP en Dell, evenals Nvidia, wilden tegenover de website niet reageren op deze geruchten. De bronnen melden dat de voorwaarden van het GeForce Partner Program erg restrictief zijn en samenwerking met andere producten van videokaart hierna onmogelijk is. Nvidia ontkent dat er een exclusieve samenwerking afgedwongen wordt. HardOCP berichtte echter al eerder documenten te hebben ingezien waarvan deze eis wel onderdeel uitmaakte.

De laatste ontwikkelingen

De claims van HardOCP over de eisen van Nvidia zijn op dit moment niet hard te maken. Toch lijken een aantal ontwikkelingen bij andere computerproducten hun berichtgeving te ondersteunen. Asus is bezig met de ontwikkeling van een apart gamemerk. Binnen dit nieuwe merk, Ares, gaan al de AMD Radeon-producten ondergebracht worden. Ook Gigabyte maakt inmiddels onderscheid tussen gamingproducten op basis van de videokaart. Computers met een GeForce-videokaart worden verkocht onder zijn Aorus-merknaam en de computers met de AMD-variant worden ondergebracht onder een andere merknaam. MSI heeft inmiddels geen Radeon-kaarten meer in de Gaming X-serie op zijn site staan. Op dit moment worden alle nieuwe pc’s met een GeForce-videokaart verkocht.

HP verkoopt momenteel nog steeds desktops en laptops onder de Pavilion Gaming-merknaam met zowel de GeForce- als de AMD Radeon-kaarten. Het is nog de vraag wat HP met zijn premium-gamemerk Omen gaat doen. Maar als de informatie van HardOCP correct is zullen ze hier ook verder gaan zonder Nvidia. Ook is het interessant om eventuele reacties van Intel in de gaten te houden. Sinds de introductie van Kaby Lake-G met de AMD-GPU is Intel Radeon als een vaste partner gaan beschouwen. Wie niet meedoet met Intel’s Graphics Performance Primitives (GPP) en exclusief met Nvidia gaat werken, loopt het risico op verlies van kortingen en een lagere prioriteit bij leveringen.