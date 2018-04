Google doet proeven met zelfvernietigende e-mails in vernieuwde Gmail

Google onthulde vorige week dat het komt met een nieuw ontwerp voor de webversie van Gmail. Naast die onthulling, liet het bedrijf weten dat er een aantal nieuwe functies naar Gmail zouden komen, waaronder het snoozen van mails en zijn de smart replies verbeterd. Nu blijkt dat men ook werkt aan zelfvernietigende mails.

Dat meldt de site TechCrunch op basis van diverse bronnen die met het bericht kwamen. In de nieuwe versie van Gmail blijkt dat e-mails na verloop van tijd niet meer gelezen kunnen worden. Als je in het venster zit waarin je een e-mail schrijft staat er een klein icoontje van een slot. Daarop klikken staat dat het gaat om een “confidential mode”, ofwel een vertrouwelijke modus.

Verdwijnende e-mails

Als je besluit om een vertrouwelijke mail te verzenden, kan de ontvanger deze niet forwarden, kopiëren en pakken, downloaden of afdrukken. Daarnaast verdwijnt een mail desgewenst na verloop van tijd. Zo is het mogelijk om een mail na een week, een maand of meerdere jaren te laten verdwijnen. Afgezien daarvan biedt Google ook nog de optie om de identiteit van de ontvanger te bevestigen. Die zou dan kunnen inloggen met een cijfercode die via sms wordt verzonden.

De functie bleek alleen te werken voor gebruikers van Gmail en lijkt prima te functioneren. Er wordt een link gestuurd, waar de ontvanger op moet klikken, waarna deze de mail kan lezen. Overigens blijft het gewoon mogelijk om screenshots te maken van e-mails en dat druist natuurlijk enigszins in tegen het idee om mails vertrouwelijk te maken. Tegelijk is het een interessante manier van werken; het lijkt er namelijk op dat Google simpelweg een link genereert waar de e-mail gelezen kan worden in plaats van de mail daadwerkelijk te vernietigen.

De vernieuwde Gmail wordt een dezer weken uitgebracht. Of de zelfvernietigende mails ook meteen beschikbaar zijn is nog niet bekend.