Onderzoekers ontdekken bijzonder metaal voor technologische toepassingen

Japanse onderzoekers hebben in de zeebodem rond het koraaleiland Minami-Tori-shima een vrijwel onuitputtelijke hoeveelheid bijzondere en waardevolle metalen ontdekt. Het gaat hier om zeldzame metalen die gebruikt kunnen worden voor verschillende technologische toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan herlaadbare batterijen en displays.

Onderzoekers hebben niet alleen de metalen hier daadwerkelijk gevonden, zij hebben ook gewerkt aan een methode om deze zeldzame grondstoffen uit de modder te isoleren. In het natuurwetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports hebben ze hun onderzoeksresultaten gepubliceerd. De onderzoekers melden in het tijdschrift dat het gaat om de volgende metalen: yttrium (Y), europium (Eu), terbium (Tb) en dysprosium (Dy). Met de gevonden hoeveelheden kan de wereld honderden jaren vooruit.

Afhankelijkheid

Onderzoekers kregen in 2013 vermoedens dat zij in de modder op de zeebodem rondom het eiland rond het koraaleiland Minami-Tori-shima, ook bekend als Marcus Island, waardevolle metalen konden aantreffen. Het is Japans meest oostelijke eiland in de Stille Oceaan en heeft alleen een onbemande militaire post en landingsbaan. Daarnaast ligt het meer dan 1.200 kilometer van de andere eilanden van Japan. In het verleden lag er een Japanse claim op dit eiland vanwege de rechten die het land hiermee kreeg voor de omvang van haar Exclusieve Economische Zone. Nu blijkt het eiland ook een andere waarde te hebben.

Hoewel wetenschappers het belang van de hoeveelheden in twijfel trekken zijn de mogelijke geopolitieke implicaties groot. China was tot nu toe het enige land met grote hoeveelheden van deze bijzondere metalen en had daardoor een belangrijke machtspositie. Voorafgaand aan deze Japanse ontdekking was 98 procent van de wereldwijde hoeveelheid in handen van China. Als Japanse onderzoekers en mijnbouw erin slagen om deze ontdekking daadwerkelijk te ontginnen dan kan het land zijn afhankelijkheid van China verminderen. Het zou ook technologieproducenten in de wereld meer keuzevrijheid geven.