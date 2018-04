‘Google verandert navigatiebalk Android flink’

Details over Android P zijn er nog niet. Gek is dat niet, want de komst van de volgende versie van Google’s mobiele besturingssysteem laat nog wel even op zich wachten. Toch lijkt het erop dat we vandaag een eerste hint hebben naar wat de toekomst zal brengen.

De site 9to5Google ontdekte dat het bedrijf werkt aan een nieuwe navigatiemethode. In een artikel dat Google over verbeterde netwerkbeveiliging binnen Android P schreef, staat een screenshot. Die screenshot toont een nieuwe navigatiebalk die flink verschilt van die van Android 8.1 Oreo. Daarnaast staat de tijd aan de linkerkant van het scherm aangegeven. Het feit dat Google kort nadat 9to5Google hierover schreef, de screenshot aanpaste waardoor de navigatiebalk niet meer zichtbaar was, wijst daar verder op.

Twee knoppen

Het lijkt erop dat Google momenteel proeven uitvoert met de nieuwe navigatiebalk. Die bevat nog maar twee knoppen: een thuisknop en een terugknop. Die terugknop ziet er nog zo’n beetje hetzelfde uit, maar de thuisknop is veranderd. Waar dat nu een cirkel is, is het in de nieuwe balk een langwerpige vorm geworden.

Op basis daarvan stelt men overigens dat de complete navigatiemogelijkheden veranderd zullen worden. Google zou gesture controls toevoegen, waarbij het vegen over het scherm een belangrijkere functie krijgt. Dat is nu bijvoorbeeld binnen de iPhone X al zo, maar zou dus ook een grotere rol krijgen binnen de Google-telefoons.

Het is nog even de vraag wanneer Google hier zelf iets over bekend wil maken. Wellicht komt dat tijdens de I/O-ontwikkelaarsconferentie aan bod. Die houdt Google van 8 tot 11 mei.