Qualcomm vraagt in China opnieuw toestemming voor overname NXP

De Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm wil NXP Semiconductors overnemen voor 44 miljard dollar. Maar dat proces verloopt nog niet heel voorspoedig. Diverse marktwaakhonden moeten nog altijd toestemming geven en doen dat niet zomaar. In China loopt nog altijd een aanvraag en die is nog steeds niet afgerond.

Bronnen van persbureau Reuters melden dat Qualcomm besloten heeft om zijn aanvraag opnieuw in te dienen in China. Op die manier hebben regelgevers meer tijd om te beslissen of de deal door mag gaan. Qualcomm had afgelopen zaterdag zijn aanvraag nog ingetrokken op verzoek van het Chinese ministerie van handel. Dat was vlak voor de deadline waarop een beslissing genomen moest worden, maar dient nu dus opnieuw een aanvraag in.

Cruciale overname

De overname van NXP is cruciaal voor Qualcomm. Het bedrijf wil zijn inkomstenbronnen verbreden en moet daarvoor nieuwe markten aanboren. Van acht van de negen regelgevende instanties die hierover gaan in de wereld, had Qualcomm al toestemming, enkel van de Chinese niet.

Door de aanvraag opnieuw in te dienen, krijgt het Chinese handelsministerie nog eens een half jaar extra om de aanvraag te beoordelen. Volgens analisten zal een beslissing vermoedelijk nog langer op zich laten wachten, tot de spanningen tussen de Verenigde Staten en China rond de internationale handel opgelost zijn. “Qualcomm zal moeten wachten op het moment dat Washington en Beijing de onderlinge verschillen terzijde schuiven,” aldus analist Erick Robinson.

Problematisch is het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om zo’n vijftig miljard dollar aan importtarieven op te leggen aan Chinese ondernemingen. Beijing kwam daarop meteen met een soortgelijk voorstel voor Amerikaanse bedrijven. Mocht dat verder escaleren, kan dat een handelsoorlog tot gevolg hebben en daar heeft Qualcomm nu dus al last van.