Commvault laat aan Techzine weten over uitbreiding van de integratie met Microsoft Azure Stack. Hiermee moeten bedrijven profiteren van vereenvoudigde mogelijkheden voor het migreren, beheren, beschermen en activeren van data in Azure Stack, publieke cloud-omgevingen in Azure en andere hybrid cloud-omgevingen.

Eén van de mogelijkheden die hieruit voortkomt is dat Commvault-gebruikers voortaan eenvoudig OneDrive for Business-documenten in hybride cloud-omgevingen op basis van Azure Stack kunnen doorzoeken en indexeren. Hetzelfde geldt voor andere ongelijksoortige data zoals Microsoft Exchange- en Microsoft SharePoint-bestanden. Nieuwe Software as a Service (SaaS)-opties van Commvault vallen eveneens onder de aankondigingen. Deze vormen een aanvulling op de huidige ondersteuning voor bedrijven die Commvault gebruiken op locatie, in Azure, in Azure Stack en op basis van Commvault-appliances.

Meer mogelijkheden

We mogen tevens Compliance Apps verwachten om alle persoonlijk herleidbare informatie in Azure Stack in kaart te brengen, bewaken en beheren. Beheerders kunnen zo snel verzoeken van eindgebruikers om inzicht in hun data te krijgen inwilligen, terwijl er voldaan wordt aan andere eisen van de regelgeving inzake gegevensbescherming. De nieuwe Live Sync for Microsoft SQL Server van Commvault is op zijn beurt in staat om wijzigingen van back-ups voor een productie-SQL-database in een private Azure Stack-cloud automatisch naar een andere SQL Server te repliceren. Daarbij komt geen extra belasting voor de productieserver kijken.

Een aantal functies richt zich wat meer op de security van virtual machines (VM’s), waaronder de mogelijkheid om alle VM’s in Azure Stack te beschermen en herstellen (ook naar een andere Azure Stack-omgeving). Ook moet het makkelijker zijn om bestanden, Exchange, SharePoint, Microsoft Active Directory-objecten/-kenmerken en mappen binnen VM’s te herstellen. Tot slot zien we dat Commvault naast bescherming voor VM’s aanvullende bescherming voor data biedt. Dit komt neer op zo’n 30 plug-ins voor applicaties, databases en bestandssystemen.

Commvault biedt Azure Stack aan in de vorm van een appliance voor gegevensbeheer. De oplossingen voor Azure Stack zijn per direct beschikbaar.