Fujitsu wil de publieke sector helpen met de cloud

Organisaties in de publieke sector die moeite hebben om hun manier van werken om te zetten naar een digitale wijze kunnen terecht bij Fujitsu. De lancering hiervan is bedoeld om organisaties in de publieke sector te helpen die worstelen met hun cloud– en hybride IT-strategieën.

Deze hulp van Fujitsu komt in de vorm van een routekaart van services die is bedoeld om de publieke sector te helpen met verschillende onderwerpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de migratie naar Crown Hosting Data Centers, aldus een bericht op Itproportal.com.

“Uit recent onderzoek dat we hebben gedaan, zegt 86 procent van de centrale overheid dat technologie zorgt voor een positieve verandering in hun organisatie en dat digitale technologie van cruciaal belang is voor de toekomst van de publieke sector”, vertelt Greg McDaid, hoofd van de publieke sector transport bij Fujitsu UK & Ireland. “Door de juiste migratiestrategie te creëren, kunnen afdelingen optimaal gebruik maken van hun bestaande infrastructuur en zichzelf inzetten voor succes in hun toekomstige digitale ambities.”

Fujitsu zegt dat de modulaire diensten speciaal zijn ontworpen met het oog op de uitdagingen van de overheid. Ze ondersteunen afdelingen die een “cloud first” -benadering hebben. Dit kan lastig zijn omdat de complexiteit van de bestaande infrastructuur en de verscheidenheid aan beschikbare opties het leven voor overheidsorganisaties behoorlijk moeilijk kan maken.

“Overheidsafdelingen willen graag cloud computing gaan gebruiken en zichzelf opmaken voor een digitale toekomst”, aldus Crown Hosting Data Centres chief executive Steve Hall. “Echter om die overgangsafdelingen te implementeren, moeten ze hun oude systemen beheren – en het ontwerpen van de juiste hybride IT-omgeving is van cruciaal belang.”