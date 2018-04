Cryptshare kondigt QUICK-technologie voor eenvoudige e-mailencryptie aan

Cryptshare laat weten over de QUICK-technologie die het uitwisselen van wachtwoorden voor de bescherming van e-mailcommunicatie vereenvoudigt. Hiermee wil het bedrijf het probleem oplossen van het uitwisselen van wachtwoorden ter bescherming van versleutelde e-mailberichten en bestandsoverdrachten.

Met Quick is een gedeelde infrastructuur ten behoeve van public en private keys niet langer nodig en hoeven er geen wachtwoorden meer te worden verstuurd via een sms. Voor de technologie is geen gebruikersaccount vereist. De gebruiker hoeft zelf geen wachtwoorden meer aan te maken, uit te wisselen en te beheren. Zo creëert QUICK een veiligere omgeving voor zowel e-mail- als bestandsuitwisseling.

Geheime code

Bij de eerste overdracht tussen verzender en ontvanger wordt automatisch een geheime code uitgewisseld. De oplossing gebruikt deze voor de aanmaak van unieke wachtwoorden die bij alle toekomstige informatie-uitwisseling zullen worden toegepast. Quick leidt die wachtwoorden automatisch uit de ontvangen e-mail af.

Anders dan de public en private keys-oplossingen hoeft de verzender hiervoor geen infrastructuur op te zetten voor het beheer van de encryptiesleutels. Zo nemen de kosten van beveiliging af, is de implementatie snel en makkelijk te realiseren en is iedere e-mail te beveiligen zonder extra handelingen voor verzender en ontvanger. De invloed op de gebruikerservaring is dusdanig dat alle gegevensuitwisseling en iedere e-mail eenvoudig beveiligd kan worden.

Bij QUICK was het de intentie om het inzetten van encryptie voor e-mail net zo eenvoudig moet zijn als een normale e-mail. De verzender merkt uiteindelijk niets van de beveiliging. Cryptshare streeft ernaar om de nieuwe technologie in het tweede helft van het jaar te introduceren.