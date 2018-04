Telfort verhoogt abonnementsprijzen voor thuis

Telfort kondigt nieuwe Thuis-abonnementen aan die klanten meer keuzevrijheid moeten bieden. Het valt echter vooral op dat er meer betaald gaat worden. Voor twee van de drie verschillenden pakketten resulteert dit in een prijsverhoging, de andere optie blijft gelijk. De keuze bestaat uit alleen internet, internet en tv en internet, tv en bellen.

Op deze manier moeten klanten alleen nog betalen voor wat ze daadwerkelijk gebruiken. Waar vast bellen voorheen een standaard geleverde dienst was, wordt het bij de nieuwe abonnementsmodellen een optie. Optioneel kan de gebruiker kiezen voor onbeperkt bellen naar vast of naar mobiel voor 5 euro per maand. De bundel Onbeperkt Bellen Buitenland kost maandelijks eveneens 5 euro.

Daarnaast wordt het aantal tv-zenders teruggebracht van 60 naar 40, naar eigen zeggen blijven de meest bekeken zenders over. Tegen betaling kunnen klanten een uitgebreider pakket afnemen. Bijvoorbeeld een pakket met 15 zenders kost 5 euro per maand.

Nieuwe tarieven

Het abonnement voor internet kost voortaan 35 euro per maand in plaats van 30 euro. Hierin vervalt vast bellen. Internet en tv blijft qua prijs wel gelijk, op 42,50 euro, maar het aantal tv-zenders daalt van 60 naar 40. Ook hier verdwijnt het vast bellen. Tot slot nog het abonnement voor internet, tv en bellen: deze kost voortaan 45 euro per maand in plaats van 42,50 euro per maand. Ook hier de beperking van minder zenders. In alle gevallen zijn de download- en uploadsnelheid hetzelfde, 50 Mbps en 5 Mbps.