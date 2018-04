Microsoft maakt voor het eerst in 43 jaar een Linux-versie: Azure Stack OS

Microsoft heeft na 43 jaar eindelijk een eigen Linux-versie gemaakt, ondanks dat het openbare OS vroeger als het grootste gevaar ooit voor Windows werd beschouwd. Het integreert Azure Stack OS in een chip van Mediatek om Internet of Things (IoT) apparaten beter te maken en te beveiligen.

Het is eindelijk zover: Microsoft maakt een eigen versie van Linux onder de noemer Azure Stack OS. Het nieuwe systeem moet kleine chips beschermen die in slimme apparaten, connected speelgoed en andere gadgets zitten . “Na 43 jaar is dit de eerste dag dat we een Linux kernel distribueren,” zegt Microsoft President Brad Smith op een event in San Francisco.

Azure Stack OS

Smith benadrukt dat elk nieuw gadget met een processor vandaag een veiligheidsrisico is. In 2016 werden onbeveiligde ip-camera’s en andere toestellen misbruikt om een massale DDOS-aanval te lanceren die een groot deel van het internet wist te verstoren door de DNS-servers van Dyn plat te leggen. We zijn nu twee jaar verder, en volgens Microsoft is er te weinig gebeurd. Daarom lanceren ze nu Azure Sphere.

De IoT-oplossing is een gecombineerde aanpak van hardware, software en de cloud in een poging om bovenstaande problemen op te lossen. Net die hardware, met een krachtige System-on-Chip (SoC) van Mediatek, heeft een besturingssysteem nodig. Daarvoor heeft Microsoft een eigen Linuxkernel gebouwd: Azure Stack OS.

Mediatek

De Mediatek-chip zou tot vijf keer sneller zijn dan eender welke andere dedicated IoT-chip vandaag op de markt en combineert de veelzijdigheid en kracht van een ARM Cortex A-processor (1-core) met een low overhead ARM Cortex M-processor (2-core) voor realtime garanties. In de chip zit overigens ook wificonnectiviteit voor zowel 2,4 Ghz als 5 GHz. Het ingebouwde Pluton-veiligheidssysteem creëert een hardwaretak waar privésleutels kunnen worden bewaard en waar complexe cryptografische berekeningen gebeuren. Mediatek noemt de chip MP3620, meer details vind je hier.

Het geheel wordt geïntegreerd in Azure Sphere cloud security service en biedt de garantie dat elk toestel 10 jaar of langer veiligheidspatches ontvangt. Smith voegt in zijn presentatie toe dat de Azure Sphere-chips later in 2018 op de markt komen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Microsoft een eigen chip ontwikkelt in samenwerking met een fabrikant. Het richtte zich eerder al tot Intel voor Field-Programmable Gate Arrays (FPGA) om machine learningprestaties te verbeteren.

Gisteren kreeg Microsoft overigens goed nieuws uit een onderzoek van Forrester waar Azure werd genoemd als beste keuze voor ontwikkelaars. Het omvat tal van services, inclusief vele database services waaronder Azure Cosmos DB dat interessant is voor grote, gedistribueerde applicaties.