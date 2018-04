Cryptovaluta vermogensbeheerder BlockBay Capital komt naar Nederland

BlockBay Capital zal vanaf 1 mei actief zijn op de Nederlandse markt, waarmee het naar eigen zeggen de eerste cryptovaluta vermogensbeheerder in ons land is. Het bedrijf biedt advies en professioneel investeren in blockchain-technologie aan. Op basis van onderzoek en in samenwerking met gereguleerde banken ontstaan er beleggingsstrategieën voor deze wat nieuwere markt.

BlockBay Capital acht dit nodig vanwege het feit dat blockchain en cryptovaluta de financiële markt veranderen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de ontwikkeling van deze technologieën de komende jaren versnelt en grote impact heeft op het bedrijfsleven. De beweeglijkheid van cryptovaluta, en voor sommigen ook de complexiteit, brengt uitdagingen met zich mee.

Taak

Vanuit zijn specialisme rondom de technologieën investeert en adviseert BlockBay Capital. Er is ondersteuning voor vermogensbeheerders, vermogende particulieren en professionele investeerders op het gebied van asset- en wealth management. Het resulteert in beleggingsstrategieën en onafhankelijk advies voor de klanten.

Voor een veilige infrastructuur en het gebruik van beheerde systemen wordt er samengewerkt met gereguleerde buitenlandse banken. Hiernaast helpt BlockBay Capital bij de koop- en verkoop van deze valuta. In samenwerking met partners is er ondersteuning op het gebied van recht, fiscaliteit en gerelateerde financiële zaken.

Op basis van de onderzoeken ontstaan er langetermijnsstrategieën. Cryptovaluta worden beoordeeld op basis van governance, ontwikkeling, businessmodel en leiderschap. De strategieën die hieruit voortvloeien moeten een toevoeging vormen op bestaande investeringsportefeuilles met rendementsperspectief. In de toekomst krijgen beleggers tevens de mogelijkheid om te participeren en investeren in jonge blockchain-bedrijven die op basis van verschillende aspecten worden geselecteerd.

BlockBay Capital zet in op het informeren over en het inzichtelijk en begrijpelijk maken van blockchain voor een groot publiek. Het bedrijf belooft spoedig een platform te introduceren om zijn kennis te delen. Dit zal het mogelijk maken voor particuliere investeerders om investeringen uit handen te geven.