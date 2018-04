Hortonworks kondigt Data Steward Studio voor beveiliging van data aan

Hortonworks heeft ter gelegenheid van de DataWorks Summit in Berlijn de Data Steward Studio (DSS) aangekondigd. Deze dienst geeft enterprises security- en governance-mogelijkheden voor grote hoeveelheden data die zich in de cloud of on-premise bevinden.

Dankzij DSS kunnen bedrijven eenvoudiger vaststellen hoeveel vertrouwen ze kunnen hebben in de gegevens, terwijl het ook mogelijk is om veiliger samen te werken en data af te stemmen op richtlijnen. Het resulteert in betere inzichten in informatie die zich in zogeheten datalakes bevinden, een term voor grote hoeveelheden data.

Specifiek richt Hortonworks zich op data scientists, business analisten en data engineers. Voor deze groep professionals wordt controle steeds belangrijker, aangezien zij binnenkort met de General Data Protection Regulation (GDPR) te maken krijgen. De Europese richtlijnen zullen 25 mei definitief in werking treden.

Voordelen en beschikbaarheid

Zo wordt het mogelijk om wereldwijde data te organiseren en configureren gebaseerd op verschillende criteria. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsclassificaties, doelen en bescherming. Het ontdekken, catalogiseren en doorzoeken van persoonlijke of gevoelige data is daar een aanvulling op. Business analisten en data scientists kunnen zo eenvoudiger zoeken.

Hortonworks streeft ernaar om management en administratie te vereenvoudigen door data te groeperen. Er wordt dan rekening gehouden met karakteristieken zoals de origine van de data, waarde, beschermingsniveau, gevoeligheid en het praktisch gebruik. Om veiligheid van data en metadata inzichtelijk te maken toont DSS de databeschermingsstatus, anonimiteitsregels en security-richtlijnen die zijn opgesteld.

Voor de realisatie van DSS is er gebruikgemaakt van open-source technologieën, waaronder Apache Atlas en Apache Ranger. Deze breiden de waarde van een modern data-architectuur in de verschillende omgevingen uit. Hortonworks maakt een technische preview van DSS per direct beschikbaar. De algemene beschikbaarheid moet dit kwartaal nog plaatsvinden. DSS is de tweede beschikbare dienst van de Hortonworks DataPlane Service.

Techzine is aanwezig bij de DataWorks Summit om verslag te doen van het evenement. Houd de website in de gaten voor nieuws en achtergronden.