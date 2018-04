Mimecast maakt API-portaal voor ontwikkelaars beschikbaar

Mimecast laat aan Techzine weten over de beschikbaarheid van zijn Application Programming Interface (API)-portaal. Ontwikkelaars kunnen hiermee consistente, schaalbare en uniforme oplossingen bouwen om bedrijfs- en cyber-resilience van e-mailomgevingen te vergroten.

Het platform dient als de primaire omgeving tot voorbeeldcode, documentatie en kant-en-klare integraties. Door het API-portaal wordt Mimecast een open platform. Ontwikkelaars kunnen de data in de Mimecast-oplossing hergebruiken in applicaties van derden. Zo worden datasilo’s afgebroken en kunnen (cloud-)oplossingen optimaal integreren met de huidige processen.

Mogelijkheden

De Mimecast API verwerkt al miljoenen verzoeken per dag en maakt veel diensten en toepassingen van het bedrijf mogelijk. Voortaan kunnen klanten en partners via het portaal gebruikmaken van de API. Dit stelt hen in staat de mogelijkheden van de beveiligings- en archiefgegevens, integratie in bestaande toepassingen en het gebruik van e-mailrisicomanagementdiensten te benutten. Mimecast somt de functionaliteiten van de API als volgt op:

Beveiligingsinzichten: Toegang tot geavanceerde logfuncties, via het programmatisch downloaden van gateway- en securitylogs, het volgen van e-mailberichten en interactie met het beveiligingsbeleid.

Toegang tot gearchiveerde data: De API biedt snelle toegang tot het Mimecast-archief en alle daarin opgeslagen e-mail, maar ook individuele mailboxen of alle mailboxen in de organisaties met behulp van rolgebaseerde beheerdersrechten.

Configuratie en beheer: De automatisering van veelvoorkomende beheer- en configuratietaken, zoals gebruikers- en groepsbeheer, het toevoegen van nieuwe e-mailadressen en het bijwerken van lijsten met geblokkeerde adressen.

Bedienen van klanten: Geautomatiseerde provisioning van klantaccounts en het stroomlijnen van accountbeheer voor Managed Service Providers (MSP’s) en partners van Mimecast.

Inmiddels zijn er meer dan 50 integraties ontwikkeld door klanten en partners van Mimecast. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op security and event management (SIEM) en security-automatisering. Ook richten ze zich op SaaS- en provisioningtoepassingen. Het API-portaal is per direct beschikbaar, zodat er nog meer oplossingen ontstaan.