Rechtszaak rond gebruik gezichtsherkenning door Facebook gaat door

Een Amerikaanse rechter heeft gisteren besloten dat een aanklacht jegens Facebook door kan gaan. Het gaat om een class action rechtszaak. In de aanklacht staat dat Facebook zonder toestemming van gebruikers gezichtsherkenning heeft gebruikt op foto’s.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag. De rechtszaak is het volgende privacyprobleem voor Facebook, dat alsmaar rond dezelfde kwestie in opspraak blijkt te komen. De afgelopen weken bleek immers nog dat de gegevens van miljoenen gebruikers verzameld waren door Cambridge Analytica.

Rechtszaak aangespannen

Rechter James Donato stelde vandaag dat een class actionzaak vermoedelijk de meest efficiënte manier is om de kwestie rond gezichtsherkenning op te lossen. Het bedrijf laat weten nog naar de uitspraak te kijken. “We geloven nog altijd dat de zaak geen gegronde redenen heeft en zullen onszelf hartstochtelijk verdedigen,” laat het bedrijf in een statement weten.

De zaak is aangespannen door Facebook-gebruikers in de Amerikaanse staat Illinois. Zij spanden deze al in 2015 aan en stelden dat het gebruik van biometrische gegevens indruiste tegen de geldende privacywetgeving. De zaak geldt voor alle gebruikers in Illinois van wie Facebook sinds 7 juni 2011 informatie die gebruikt werd voor gezichtsherkenning opsloeg.

Dat is na de dag dat Facebook de functie Tag Suggestions lanceerde. Die functie stelt mensen ertoe in staat snel anderen te selecteren om ze te taggen in nieuw online gezette foto’s. Hier is al langer vanuit verschillende kanten kritiek op, vooral omdat Facebook zo weer meer informatie over gebruikers heeft.