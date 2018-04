Rusland verzoekt Apple en Google Telegram uit hun appstores te halen

Naar aanleiding van het besluit van de Russische rechtbank dat berichtenapp Telegram geblokkeerd moest worden, heeft de overheid aldaar nu verzoeken aan Google en Apple gestuurd om de app uit hun respectievelijke appstores te verwijderen. Daarmee is de Roskomnadzor, de Russische telecomwaakhond, begonnen met uitvoeren van het besluit van de rechtbank.

De blokkade van Telegram ging gisteren in Rusland in. Dat nadat de inlichtingendienst FSB aan de makers van de app vroeg om sleutels, zodat versleutelde berichten ontcijferd konden worden. Daar gaf Telegram geen gehoor aan, waarop besloten werd om de zaak bij de rechter uit te vechten. Dat heeft nu geleid tot een blokkade, overigens met verregaande implicaties.

Blokkade Amazon en Google

Tweakers meldt op basis van de Russische website Meduza dat er in Rusland zo’n 1,8 miljoen ip-adressen geblokkeerd zijn die in bezit zijn van Amazon en Google. Het gaat om zo’n 1 miljoen ip-adressen van Google en 800.000 adressen van Amazon Web Services. Telegram had die servers gehuurd om zo het Russische verbod te omzeilen.

Dat lijkt dus niet gelukt en het gevolg is groot. Diverse Google- en Amazon-diensten blijken namelijk niet meer beschikbaar te zijn, maar ook verschillende online games en de diensten van een aantal mobiele providers. Duidelijk is dat men het verbod bloedserieus neemt, want er wordt ook gekeken naar maatregelen tegen vpn-diensten.

Die laatste diensten worden veel gebruikt door Russen om de staatsblokkade van Telegram te omzeilen, tot groot ongenoegen van de Russische regering.