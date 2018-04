Productie Tesla Model 3 weer tijdelijk stilgelegd

Wederom legt Tesla de productie van Model 3-auto’s tijdelijk stil. Het gaat om een tijdelijke pauze van een dag of vier, waarbij men het productieproces probeert te optimaliseren. Medewerkers van het bedrijf laten weten dat het een totaal onverwachte beslissing is.

Dat melden diverse medewerkers van Tesla aan de site Buzzfeed. Volgens hen was er geen voorteken dat de productie tijdelijk stilgelegd zou worden. Het merendeel van de medewerkers heeft gedwongen vakantiedagen op moeten nemen, of maakt nu gebruik van onbetaald verlof.

Weer een pauze

Het is de volgende tijdelijke pauze in de productie. Eerder legde men tussen 20 en 24 februari de productie van de Model 3 ook al even stil. Toen was dat om de automatisering te verbeteren en zoiets zou nu ook plaatsvinden. Naar het schijnt komt het vooral omdat er veel robots worden gebruikt bij het samenstellen van de auto’s en gaat dat lang niet altijd goed.

In een poging dat definitief op te lossen, heeft men besloten de productie weer tijdelijk stil te leggen om te kijken of een oplossing nu wel mogelijk is. Het streven is om het zo mogelijk te maken wekelijks 2.500 Model 3-auto’s te produceren, een aantal dat nog altijd niet gehaald is. Het meeste was tot nu toe 2.020 exemplaren, waarmee de productie flink achterloopt op de populariteit van de voertuigen.

De Tesla Model 3 is relatief goedkoop en kost in de goedkoopste editie zo’n 40.000 euro. De productie van de auto gaat niet heel voorspoedig, volgens CEO Elon Musk omdat er steevast accuproblemen zijn en de auto uit veel staal bestaat, waardoor er relatief gezien veel laswerk verricht moet worden.