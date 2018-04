Aandeelhouders VMware winnen hun strijd rond omgekeerde Dell fusie

VMware-aandelen stegen maandag toen bekend werd dat Michael Dell klaar is om zijn omgekeerde fusieplan tussen VMware en Dell Technologies in te trekken. Aandeelhouders kwamen in opstand en Wall Street-analisten waren openlijk negatief over het vooruitzicht van de deal. De deal zou enorm zijn geweest en zou Dell een niet-traditioneel pad hebben gegeven om weer openbaar te worden.

Dus hoe zit het eigenlijk precies? Michael Dells bedrijf Dell Technologies is momenteel de grootste aandeelhouder van VMware. Dell overweegt te fuseren met VMware en verkoopt zichzelf hoofdzakelijk aan het kleinere bedrijf. Omdat VMware al een beursgenoteerd bedrijf is, zou het betekenen dat Dell in principe openbaar zou worden zonder de noodzaak van een IPO.

Dat zou ook betekenen dat VMware-aandeelhouders plotseling aansprakelijk zouden zijn voor de 53 miljard dollar aan schulden die Dell heeft opgelopen. Een groot deel van die schulden maakte het bedrijf door EMC te kopen. VMware vertegenwoordigt ongeveer 10% van de Dell-inkomsten, maar meer dan de helft van zijn vrije cashflow. Onder de huidige structuur, waar VMware een onafhankelijk beursgenoteerd bedrijf blijft, kan Dell dat geld niet in handen krijgen.

Maar Dell luistert volgens een bericht op Businessinsider.com naar boze VMware-investeerders en Wall Street-analisten die hebben gezegd dat deze fusie slecht is voor VMware en alleen goed is voor Dell. Een van de grootste investeerders van VMware, Jericho Capital Asset Management, vroeg bijvoorbeeld het VMware-bestuur om de besprekingen te beëindigen.

En T. Rowe Price Group, de grootste onafhankelijke aandeelhouder van VMware, verzette zich ook tegen een dergelijke deal. “De voorgestelde omgekeerde fusie met Dell-VMware heeft eerder publieke tegenstand van aandeelhouders van VMware getrokken, vanwege de trage groei, het legacy karakter van de kernactiviteiten van Dell en de grote schuldenlast,” vertelde Brad Zelnick van Credit Suisse.