Microsoft stelde Windows 10 Spring Creators Update uit vanwege blue screen

Op 10 april hadden we eigenlijk de release van de Windows 10 Spring Creators Update verwacht. Maar een dag later bleek dat Microsoft de update voor onbepaalde tijd had uitgesteld. Waarom was niet duidelijk, behalve dat het om een serieus probleem zou gaan in de programmatuur.

Vandaag blijkt uit een nieuwe blog van Microsoft waarin het probleem lag. Het bedrijf heeft een nieuwe Insider Preview, nummer 17134, uitgebracht naar mensen die zich in de Windows Insiders Fast Ring bevinden. Er zitten geen nieuwe functies in, maar wel oplossingen die de betrouwbaarheid van Windows 10 vergroten.

Blue screen of death

De reden achter het uitstel lijkt te liggen in een vervelend probleem. Volgens Microsoft lagen er bepaalde betrouwbaarheidsproblemen in de Spring Creators Update en zouden die “geleid kunnen hebben tot een hoger percentage van BSOD op bijvoorbeeld pc’s.” In plaats van een cumulatief updatepakket uit te brengen om de problemen op te lossen, heeft Microsoft er in plaats daarvan voor gekozen een nieuwe build uit te brengen met de nodige fixes.

De Windows 10 Spring Creators Update wordt nu eind deze maand verwacht, al is er nog geen formele update van Microsoft over uitgebracht. Helemaal zeker is het dus niet en het hangt er vooral vanaf of deze update ook goed werkt. Mocht dat zo zijn, dan komt de Spring Creators Update naar Windows 10-gebruikers over heel de wereld.

Met de update implementeert Microsoft het Fluent Design breder binnen Windows 10. Daarnaast komt de Timeline naar het besturingssysteem, wat meteen de belangrijkste update is. Daarmee wordt het namelijk mogelijk voor gebruikers van Windows 10 om naadloos te wisselen tussen meerdere apparaten.

Redstone 5

Ondertussen werkt Microsoft al druk aan de volgende grote nieuwe versie van Windows 10, die voorlopig de codenaam Redstone 5 heeft. Daarin worden onder meer Sets uitgerold, een functie waarbij meerdere programma’s in hetzelfde venster gebruikt kunnen worden (als een soort tabbladen).