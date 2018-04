Een van de grootste ARM-supercomputer installaties wordt op dit ogenblik gebouwd in Engeland over drie universiteiten: Edinburgh, Bristol en Leicester. Het gecombineerde totaal van 12.000 kernen worden gehost door HPE Apollo 70 High-Performance Computing (HPC) systemen.

De splinternieuwe supercomputer wordt verdeeld over de drie universiteiten; elke installatie bevat 64 HPE Apollo 70-systemen die telkens twee 32-core Cavium ThunderX2-processors bevat met 128 GB RAM over 16 DDR4-DIMM’s met Mellanox InfiniBand interconnects. Elk systeem draait SUSE Linux Enterprise Server for HPC. Elke cluster neemt twee computerracks aan plaats in en verbruikt 30 kW.

De installatie zou tegen het einde van de zomer klaar zijn en wordt gebouwd en ondersteund door HPE. Wanneer alles klaar is, verwacht HPE dat het een van de grootste ARM-gebaseerde HPC-installaties is in de hele wereld. Hoeveel het systeem kost, wordt niet vrijgegeven door de universiteiten of HPE.

Mark Persons, Director EPCC bij de universiteit van Edinburgh: “EPCC is bijzonder blij dat ze bij het Catalyst UK-project wordt betrokken. We hebben eerder al twee HPC-services gehost die HPE-technologie gebruiken, en dit wordt onze allereerste ARM-gebaseerde supercomputer. Als ARM-processors succesvol willen zijn in de wereld van supercomputers, moeten we een sterk ecosysteem van software bouwen. EPCC zal vele belangrijke wetenschappelijke applicaties compatibel maken voor het HPE Apollo 70-systeem.”

Het project is onderdeel van het Catalyst UK-programma dat zich richt op het gebruik van supercomputers in Engeland, zowel voor algemeen gebruik als specifiek binnen de commerciële sector. Het programma werkt nauw samen met de lokale industrie om kritische applicaties en workflows te ontwikkelen die de clusters maximaal gebruiken.