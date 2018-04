CyberArk heeft tijdens de RSA Conference in San Francisco zijn CyberArk Marketplace laten zien. In deze marktplaats vinden we een verzameling van technische integraties om privileged accounts sneller en beter te beschermen. Zo kunnen security- en IT-teams eenvoudiger en sneller dergelijke accounts bedrijfsbreed beveiligen.

Het maakt daarbij niet uit of de beveiliging lokaal of in de cloud moet plaatsvinden. De security wordt door de gehele DevOps pipeline heen geregeld. De CyberArk Marketplace zorgt ervoor dat de accounts en data in de hele stack te beveiligen zijn. Het bedrijf noemt IT Operations, cloud, security, DevOps en Robotic Process Automation software als voorbeelden.

CyberArk geeft aan dat integraties binnen het platform in vier muisklikken te vinden en implementeren zijn. Die implementatie gebeurt met de CyberArk Privileged Account Security-toepassing. De marktplaats is bedacht als community en zal op die basis verder worden uitgebreid. Dit gebeurt door middel van bijdragen van CyberArk C3 Alliance partners en anderen.

Samenwerking

Volgens CyberArk typeert de aankondiging de visie dat effectieve beveiliging een teamsport is. Door samen een dynamisch platform te bouwen wil het bedrijf tegemoet komen aan het risicomanagement en de compliancy-eisen bij gebruikers. Tegelijkertijd moeten de investeringen in security-toepassingen maximaal renderen.

Het idee is dat security-toepassingen die goed samenwerken het eenvoudiger maken om tegenmaatregelen tegen de bedreigingen te treffen. Patrick McCue, senior vice president Worldwide Partners bij Okta, legt uit wat het in de praktijk betekent. Deze partner combineert zijn identity and access management solution met de CyberArk Privileged Account Security-toepassingen.

De RSA Conference vindt momenteel plaats en brengt dagelijks veel nieuws naar buiten rondom cybersecurity. Bedrijven laten hier blijken dat ze in samenwerking een belangrijke rol zien. Zo sloten techgiganten als Microsoft en Facebook een akkoord. Hierin spreken ze onder meer af regeringen niet te zullen helpen bij het lanceren van cyberaanvallen.