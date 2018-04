Docker Enterprise Edition 2.0 vereenvoudigt gebruik van Kubernetes

Docker kondigt de tweede release van zijn Enterprise Edition aan. Hierin vinden we nieuwe features die het gebruik van Kubernetes en andere container orkestratie-tools vereenvoudigen. Specifiek resulteert het in meer keuzevrijheid voor containermanagement, versimpelde workflows en meer security.

Met Docker Enterprise Edition kunnen bedrijven Windows, Linux en mainframe gecontaineriseerde applicaties beheren. Het maakt daarbij niet uit of ze zich on-premise of in de cloud bevinden. De eenvoud zorgt ervoor dat organisaties die containers in willen zetten niet eerst op zoek te hoeven gaan naar een team experts, legt Docker uit aan ZDNet.

Verscheidenheid aan nieuwe features

Docker Enterprise Edition 2.0 maakt het mogelijk om Swarm (de orkestratie-tool van Docker) en Kubernetes in dezelfde cluster te laten draaien. Daarnaast zijn applicaties te implementeren met Docker Compose of Kubernetes YAML. Docker biedt simpelere Kubernetes workflows aan. Dit moet vooral handig zijn voor gebruikers die al geïnvesteerd hebben in workflows en ze niet opnieuw willen bouwen voor de adoptie van Kubernetes. Er zijn tevens toevoegingen voor Swarm, zoals verbeterde Layer 7 routing performance.

Wat betreft de security komt Docker met meerdere toevoegingen. Bij de communicatie tussen nodes kan encryptie voortaan ingezet worden, iets wat ook mogelijk is voor de communicatie tussen containers. Ook kunnen digitale handtekeningen toegepast worden voor policy enforcement. Dit betekent bijvoorbeeld dat een image met een kwetsbaarheid niet ingezet wordt voor de productie.

Een andere nieuwe feature maakt het op zijn beurt voor een ontwikkelaar mogelijk om een applicatie in een lokale register op te slaan. De distributie naar andere datacenters gebeurt dan automatisch en op een veilige manier. Dit gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen. De nieuwe versie is per direct beschikbaar.